Benzin ve motorin fiyatları indirimli liste! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 31 Mart 2022 Perşembe

Benzin fiyatları ne kadar oldu? 31 Mart 2022 Perşembe günü de en çok araştırılan sorular arasında bulunuyor. Brent ptrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına da yön veriyor.Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İndirim ya da zam var mı? sorularının yanıtına haberimizde ulaşabilirsiniz. 31 Mart 2022 Perşembe günü akaryakıt fiyatlarında son durum ve ayrıntıları sizler için derledik...