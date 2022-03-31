Benzin ve motorin fiyatları indirimli liste! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 31 Mart 2022 Perşembe

Benzin fiyatları ne kadar oldu? 31 Mart 2022 Perşembe günü de en çok araştırılan sorular arasında bulunuyor. Brent ptrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına da yön veriyor.Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İndirim ya da zam var mı? sorularının yanıtına haberimizde ulaşabilirsiniz. 31 Mart 2022 Perşembe günü akaryakıt fiyatlarında son durum ve ayrıntıları sizler için derledik...
BENZİN FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 31 MART 2022!
Benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir zam yok. Fakat brent ptrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle motorine yeniden indirim geleceği iddia ediliyor.
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 31 MART 2022 PERŞEMBE
İstanbul'da benzinin fiyatı 19,70 TL olurken, Ankara'da benzinin litresi 19,78 TL'den, İzmir de ise 19,80'den satılıyor.
İstanbul'da motorinin fiyatı 22,08 TL olurken, Ankara'da benzinin litresi 22,18 TL'den, İzmir de ise 22,19'den satılıyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?
Motorin ve benzin fiyatlarına henüz yeni bir zam gelmedi. Geçtiğimiz gün yaşanan akaryakıt indirimi gelişmesinin akabinde, ilerleyen günlerde Brent petrolde yaşanacak değişimler benzin ve mazot fiyatlarına yeniden etki edecek.
110 doların altına inen brent petrol varil fiyatının 110 dolar sınırına yeniden aşmasıyla benzin ve motorin fiyatlarında tekrar zam beklenmeye başlandı.
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