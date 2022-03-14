Berat Kandili 2022: Berat Gecesi hangi gün? Ne zaman? Ayın kaçında idrak edilecek? Önemi ve fazileti nedir? İşte Berat kandili tarihi!

Berat Kandili'nin islam alemi için anlam ve önemi büyüktür. Bu yıl idrak edilecek olan üçüncü kandili olan Berat Kandili ile ilgili Berat Kandili 2022: Berat Gecesi hangi gün? Ne zaman? Ayın kaçında idrak edilecek? Önemi ve fazileti nedir? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Berat kandili tarihi ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kandil günleri takvimine haberimizde yer verdik..