Berat Kandili mesajları 2022! Dualı, ayetli, hadisli ve resimli Berat Kandili mesajları ve Kandiliniz mübarek olsun sözleri!

Berat kandili mesajları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Berat Kandili 17 Mart Perşembe (bugün) idrak ediliyor. Sevdiklerinin, yakınlarının, akrabalarının ve arkadaşlarının kandilini kutlamak isteyen vatandaşlar, konu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Biz de en güzel dualı, ayetli, hadisli ve resimli Berat Kandili mesajları ve Kandiliniz mübarek olsun sözlerini sizler için derledik.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2022!

Varlığı ebedi olan, Merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Her gün yeni doğan güneş kadar, her gece parlayan yıldızlar kadar, her bahar açan çiçekler kadar hayatınız güzel olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

Mübarek Beraat kandilinizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Berat Kandiliniz mübarek olsun.