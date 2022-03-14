Berat kandili mesajları ve sözleri 2022! Yeni, resimli Berat Kandili mesajları ve en güzel Kandiliniz Mübarek Olsun sözleri!

Berat kandili mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Sevdiklerinin, yakınlarının, akrabalarının ve arkadaşlarının kandilini kutlamak isteyen vatandaşlar, konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Biz de 2022 yılına özel en yeni yeni, resimli Berat Kandili mesajları ve en güzel Kandiliniz Mübarek Olsun sözlerini sizler için derledik.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!

ALLAH’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Allah’ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Hayırlı kandiller…

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!