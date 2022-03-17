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Berat Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Berat Kandili'nde hangi sureler okunur? Yapılacak ibadetler nelerdir?

17.03.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? sorusunun yanıtı 2022 yılının üçüncü kandili olan Berat Kandili'nin gelmesi ile merak konusu oldu. Vatandaşlar internette Berat Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Berat Kandili'nde hangi sureler okunur? Yapılacak ibadetler nelerdir? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik...

Berat Kandili 2022 yılının üçüncü kandilidir. 2022 yılında Berat Kandili bugün idrak ediliyor. Vatandaşlar, mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece olan Berat gecesine ilişkin yaptıkları araştırmalar hız verdi. Peki Berat Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Berat Kandili'nde hangi sureler okunur? Yapılacak ibadetler nelerdir? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Hzreti Muhammed, Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu. Hazreti Muhammed (s.a.v) Berat Kandili'nde şu şekilde dua ederdi: "Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"
Berat Gecesi'nde edilebilecek başka kıymetli dualar da bulunmaktadır. İşte o dualar:
"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike." Anlamı: "Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."
“Şu beş gecede yapılan dualar kabul edilir, geri çevrilmez. Regaip Gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Cuma geceleri, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesi” (İbn-i Asâkir; Muhtar’ul- Ehadis. H.568)
“Allah’ım ! şayet ismimi saidler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan, oradan sil Ya Rabbi ! Çünkü Sen buyuruyorsun ki¸ “Dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz O’nun katındadır” (Ra’d su. Ayet 39)
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Berat kandili
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