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Berat Kandili orucu iftar vakti ne zaman? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 17 Mart İstanbul, Ankara, İzmir imsakiye vakitleri!

17.03.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili orucu iftar vakti ne zaman? sorusunun yanıtı Berat Kandili'nde ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda Berat Kandili orucu iftar vakti ne zaman? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen kişiler araştırma yapmaya başladı. İşte 17 Mart 2022 İstanbul, Ankara, İzmir imsakiye vakitleri ve konuya ilişkin ayrıntılar...

Berat Kandili orucu iftar vakti ne zaman? Günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Manevi güzellikle dolu olan mübarek Berat Kandili'nin gelmesiyle, internette Berat Gecesi ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Berat Kandili orucu iftar vakti ne zaman? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

BERAT KANDİLİ ORUCU İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

17 Mart Perşembe Berat Kandili iftar vakti İstanbul için saat 19.19'dur.
17 Mart Perşembe Berat Kandili iftar vakti Ankara için saat 19.04'tür.
17 Mart Perşembe Berat Kandili iftar vakti İzmir için saat 19.27, Bursa için saat 19.19'dur.

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?
Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte İslam peygamberi Hazreti Muhammed (SAV) şöyle buyuruyor: "Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin.”Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; “Günahının affını isteyen yokmu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yokmu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yokmu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder"
Kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir. Kandil gecesini gönül uyanıklığı ile ihya edebilmiş olmak için; gündüzünde oruç tutulmalı, gecesinde cemaatle namaz kılınmalı, vaaz ve mevlid-i şerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küsler barışmalı, dargınlar kucaklaşmalıdır.
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Anahtar Kelimeler:
Oruç Berat kandili iftar
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