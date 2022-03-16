Berat Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Berat Kandili orucu sahur vakti ne zaman? 17 Mart İstanbul, Ankara, İzmir imsakiye vakitleri!

Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Manevi güzellikle dolu olan mübarek Berat Kandili'nin yaklaşmasıyla, internette Berat Gecesi ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Berat Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Berat Kandili orucu sahur vakti ne zaman? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte İslam peygamberi Hazreti Muhammed (SAV) şöyle buyuruyor: "Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin.”Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; “Günahının affını isteyen yokmu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yokmu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yokmu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder"

Kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir. Kandil gecesini gönül uyanıklığı ile ihya edebilmiş olmak için; gündüzünde oruç tutulmalı, gecesinde cemaatle namaz kılınmalı, vaaz ve mevlid-i şerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küsler barışmalı, dargınlar kucaklaşmalıdır.

Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eş, dost ve uzaktaki akrabalarla tebrikleşilmelidir.

BERAT KANDİLİ ORUCU SAHUR VAKTİ NE ZAMAN? İSTANBUL İMSAK VAKTİ: 17 Mart 2022 Perşembe günü İstanbul için imsak vakti 05:41