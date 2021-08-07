Berdan Mardini'nin eşi Fatoş Yelliler kimdir? Fatoş Yelliler nereli ve kaç yaşında?

Fatoş Yelliler'in, Gökhan Göz ile aralarında çıkan aşk iddialarına yanıt olarak sosyal medya üzerinden paylaşım yapması üzerine Yelliler'in kim olduğu merak konusu oldu. Fatoş Yelliler, müzisyen Berdan Mardini ile 2010'da dünyaevine girmişti. İşte ayrıntılar...