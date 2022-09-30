BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi geri sayım devam ediyor. Siyah Beyazlılar kendi sahasında galibiyetle dönmeyi amaçlıyor. Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçı ile ilgili merak edilenler...