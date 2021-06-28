Beşiktaş'ta feci kaza! Kadın polis yayından ayrılmadı

"EN AZINDAN EL FRENİNİ ÇEK"

Kazaya karışan taksilerden birinin sürücüsü olan Hasan Yıldız, "Yeşil ışık yanınca yavaşça hareket ettik, önce solumdaki arabaya vurdu. Ondan bir topun sekmesi gibi geldi bana vurdu. Benden sekti önümdeki arabaya da vurdu. En son geldi bu ticari taksiyi biçti. Otomatik vitesmiş, 'hakimiyeti kaybetmiş' diyorlar ama ne olursa olsun trafiğe çıkıyorsun en azından el frenini çek" şeklinde konuştu.