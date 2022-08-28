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  4. Beyoğlu’nda korkutan patlama! Bir kişinin yüzünde yanıklar oluştu

Beyoğlu’nda korkutan patlama! Bir kişinin yüzünde yanıklar oluştu

28.08.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda korkutan bir patlama meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir elektrik tamircisi elektrik kofrasını tamir etmek istedi. Ancak tamircinin yaptığı yanlış müdahale sonucu cihaz yüzünde patladı. Patlama sonucu tamircinin yüzünde yanıklar oluştu. Tamirci ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Beyoğlu’nda bir elektrik tamircisi elektrik kofrasını tamir etmek isterken cihaz yüzünde patladı. Beyoğlu Emin Cami Sokak’ta meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, bir elektrik tamircisi sokak içerisinde bulunan bir metruk binadan diğer binalara elektrik aktaran kofrayı tamir etmek istedi. Ancak tamircinin yaptığı yanlış müdahale sonucu elektrik kofrasında patlama meydana geldi.

BEYOĞLU'NDAKİ PATLAMA SONRASI ELEKTRİKÇİ YARALANDI

Tamirci ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yüzünde patlayan kofra sonrası tamircide yanıklar oluştu. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olay sonrası yaralı tamirciye ilk yardımı olay yerindeki vatandaşlar yaptı. Ardından sağlık ekipleri sokağa gelerek yaralı tamirciye ambulansta müdahale etti. İtfaiye ekipleri de patlama sonucu ortaya çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

"BİNADA KOFRA KABLOLARINDA SIKINTI VAR"

"BİNADA KOFRA KABLOLARINDA SIKINTI VAR"
Binada daha önce de elektrik sıkıntıları olduğunu dile getiren Emre Eskiköy, “Elektrik arızasına geldi. O sokakta 2 ya da 3 bina tek kofra kullandığı için oranın döküm kofrası var. Daha önce 6 kere elektrikçi geldi. Orada kofra kablolarında sıkıntı var. İkide bir yanıyor. Gelen elektrikçi de müdahale edince yüzüne patlamış. Biz de tenekeleri komple açıp arkadaşı dışarıya aldık. Benle arkadaşlarım kurtardık" dedi.

“TEK KOFRADAN 4 BİNAYA ELEKTRİK GİTTİĞİ İÇİN ELEKTRİK ARIZASI OLUŞMUŞ OLABİLİR"

“TEK KOFRADAN 4 BİNAYA ELEKTRİK GİTTİĞİ İÇİN ELEKTRİK ARIZASI OLUŞMUŞ OLABİLİR"
Tamircinin saçında ve yüzünde yanıkları olduğunu ama yine de durumunun iyi olduğunu söyleyen Murat Güven ise, “Biz birdenbire burada çığlık sesleri duyduk. Ben ve arkadaşlarım hızlıca oraya gittik. Ben de bir elektrikçiyim. Müdahale etme esnasında eski kofra patlamış. İlk müdahaleyi biz yaptık.
Kofranın kısa devre esnasında hatları ayrıldı ve söndü. Her binada kofra bulunur. Arıza durumunda alevi 2 metreye kadar sıçrayabilir. Oradaki arkadaşın neden orada olduğunu bilmiyoruz ama tek kofradan 4 binaya elektrik gittiği için elektrik arızası oluşmuş ve o da arızaya müdahale etmek isterken şase yapmış ve yüzüne patlamış. Saçı ve yüzü yanmış ama yine de iyiydi" dedi.

"PATLAMA SESİ DUYUNCA KOŞUŞTURDUK"

"PATLAMA SESİ DUYUNCA KOŞUŞTURDUK"
Patlama sesi duyduktan sonra olay yerine koştuklarını ifade eden Mahir Hacıyusufoğlu, “Ben de burada mahalle sakinlerinden biriyim. Bir patlama sesi duyduk. Oraya koşuşturduk. 2 elektrikçi arkadaş müdahale etti. Tamircinin yüzünde yanık ve kanlar vardı. Şükürler olsun kurtardık" dedi. (Kaynak: İHA, Fotoğraf kaynakları: İHA-DHA)
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Anahtar Kelimeler:
patlama İstanbul Beyoğlu elektrik
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