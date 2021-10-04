Bilgiler mi çalındı? Veriler mi sızdırıldı? Veriler satışa çıkarıldı iddiası!

Global çapta milyonlarca kullanıcıya sahip olan Facebook, Instagram ve Whatsapp uygulamalarında görülen erişim engeli 4 Ekim saat 18.30 itibarıyla sürüyor. Kullanıcılar sorunun çözülmesini beklerken bir hacker forumunda 1,5 milyar Facebook kullanıcısının verilerinin ele geçirildiği ve bu verilerin satışa çıkarıldığı iddia edildi. İşte detaylar...

VERİLER SATIŞA MI ÇIKARILDI?

Hacker forumunda 1,5 milyar Facebook kullanıcısının verilerinin ele geçirildiği ve satışa çıkarıldığı iddiası ortaya atıldı. 1 milyonunu 5 bin dolara satan hacker’ın gösterdiği örnek veriler, her hesabın verilerinin gerçek olduğuna işaret ediyor.

Söz konusu paylaşım eylül ayının sonlarına doğru yapıldı. Şimdilerde ise sitede yazan bilgilere göre bu veriler satışa sunuldu.

Ele geçirildiği iddia edilen veriler şu şekilde: * İsim, soyisim * E-posta adresi * Konumu * Cinsiyeti * Telefon numarası * Kullanıcı adı

Hacker tarafından satılan verilerin alıcıları ise usulsüz reklamcılar ve siber suçlular. Verilerin elinde olduğunu iddia eden hacker, 1 milyon kullanıcının verisini 5 bin dolara satıyor. Sunulan örnek, verilerin kopya olmadığına işaret ediyor.