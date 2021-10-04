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Bilgiler mi çalındı? Veriler mi sızdırıldı? Veriler satışa çıkarıldı iddiası!

04.10.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, Whatsapp, Instagram gibi dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan uygulamalara giriş yapılamıyor. Öte yandan 1,5 milyar Facebook kullanıcısının kişisel verilerinin satışa çıkarıldığı iddiası gündeme geldi. Bir hacker platformunda 1 milyon kullanıcının verisini 5 bin dolara satıldığı iddia edildi. İşte merak edilenler...

Global çapta milyonlarca kullanıcıya sahip olan Facebook, Instagram ve Whatsapp uygulamalarında görülen erişim engeli 4 Ekim saat 18.30 itibarıyla sürüyor. Kullanıcılar sorunun çözülmesini beklerken bir hacker forumunda 1,5 milyar Facebook kullanıcısının verilerinin ele geçirildiği ve bu verilerin satışa çıkarıldığı iddia edildi. İşte detaylar...

VERİLER SATIŞA MI ÇIKARILDI?

Hacker forumunda 1,5 milyar Facebook kullanıcısının verilerinin ele geçirildiği ve satışa çıkarıldığı iddiası ortaya atıldı. 1 milyonunu 5 bin dolara satan hacker’ın gösterdiği örnek veriler, her hesabın verilerinin gerçek olduğuna işaret ediyor.
Söz konusu paylaşım eylül ayının sonlarına doğru yapıldı. Şimdilerde ise sitede yazan bilgilere göre bu veriler satışa sunuldu.
Ele geçirildiği iddia edilen veriler şu şekilde: * İsim, soyisim * E-posta adresi * Konumu * Cinsiyeti * Telefon numarası * Kullanıcı adı
Hacker tarafından satılan verilerin alıcıları ise usulsüz reklamcılar ve siber suçlular. Verilerin elinde olduğunu iddia eden hacker, 1 milyon kullanıcının verisini 5 bin dolara satıyor. Sunulan örnek, verilerin kopya olmadığına işaret ediyor.
Geçen sene içinde Türkiye'den verilerin de olduğu, satış yapmak amacıyla Facebook sızıntısı meydana gelmişti. Bir hacker, 500 milyon Facebook kullanıcılarının verilerini çalmış ve bunları 30 bin dolar karşılığında satışa çıkarmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya
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