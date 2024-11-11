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  4. Bilim açıkladı! O saatlerde egzersiz yapmak bağırsak kanseri riskini yüzde 11 azaltıyor

Bilim açıkladı! O saatlerde egzersiz yapmak bağırsak kanseri riskini yüzde 11 azaltıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.11.2024 16:14
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Alman bilim adamlarının yaptığı araştırma, sabah 8 ile akşam 6 saatlerinde yapılan egzersizlerin bağırsak kanseri riskini yüzde 11 oranında azalttığını ortaya koydu. Peki, egzersiz zamanını bu saatlere göre uyarlamak sağlığımıza fayda sağlar mı? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Çınar merak edilenleri yanıtladı.

BMC Medicine dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, sabah saat 8 ve akşam 6 arasında yapılan egzersizlerin bağırsak kanseri riskini yüzde 11 oranında azalttığını ortaya koydu. Almanya'nın Regensburg Üniversitesi'nden Profesör Dr. Michael Leitzmann'ın başkanlık ettiği çalışmaya göre, 42 ile 79 yaşları arasındaki 86 bin 252 kişi üzerinde yapılan araştırma, sabah 8 ile akşam 6 arasında egzersiz yapanların, diğer saatlerde aktif olanlara göre daha düşük kanser riski taşıdığını gösterdi. Bu bulgular, egzersiz zamanlamasının sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin daha geniş çapta incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

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EGZERSİZ ZAMANI ÖNERİLERİ

EGZERSİZ ZAMANI ÖNERİLERİ

Doç.Dr. Çiğdem Çınar egzersizin sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal sağlık üzerinde de faydalar sağladığını belirtti. Doç. Dr. Çınar, "Sabah saatlerinde yapılan aerobik egzersizler, günün geri kalanında daha enerjik hissetmemize yardımcı olabilir ve metabolizmamızı hızlandırarak kilo kontrolü sağlamakta etkilidir" dedi.

Doç. Dr. Çiğdem Çınar, egzersizin endorfin salınımını tetikleyerek kaygı ve depresyon semptomlarını hafiflettiğini ifade etti. Sabah yapılan egzersizlerin, gün boyunca daha pozitif bir ruh hali ile geçirmemize yardımcı olabileceğini söyledi.

SABAH EGZERSİZİ: BEYİN FONKSİYONLARINI ARTIRIYOR

SABAH EGZERSİZİ: BEYİN FONKSİYONLARINI ARTIRIYOR

Sabah saatlerinde yapılan aerobik egzersizlerin beyin fonksiyonlarını artırdığını, vücut sıcaklığını yükselterek gün boyu daha uyanık ve odaklanmış hissetmemize yardımcı olduğunu belirten Doç. Dr. Çiğdem Çınar, sabah egzersizlerinin metabolizmayı hızlandırarak günün ilerleyen saatlerine göre daha verimli olduğunu vurguladı.

ÖĞLE YÜRÜYÜŞLERİ: STRESİ AZALTIYOR

ÖĞLE YÜRÜYÜŞLERİ: STRESİ AZALTIYOR

Doç. Dr. Çiğdem Çınar, öğle arasında kısa bir yürüyüşün iş stresini azalttığını ve öğleden sonra daha verimli çalışmayı sağladığını söyledi. Çınar, "15-20 dakikalık bir yürüyüş, bedensel ve zihinsel rahatlama sağlar" dedi.

AKŞAM EGZERSİZİ: KAS GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

AKŞAM EGZERSİZİ: KAS GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Doç. Dr. Çiğdem Çınar akşam saatlerinde yapılan direnç egzersizlerinin daha verimli olduğunu belirtti. Doç. Dr. Çiğdem Çınar, "Kaslarımızın daha ısındığı akşam saatlerinde yapılan egzersizler, kas gelişimini destekler ve dayanıklılığı artırır" ifadelerini kullandı.

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bağırsak kanseri sağlık sağlıklı yaşam
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