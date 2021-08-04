Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bakan Koca toplantının ardından açıklama yapacak!

En son 28 Temmuz’da toplanan Bilim Kurulu toplantısında 3. doz aşı uygulaması ele alınmıştı. Yapılacak yeni Bilim Kurulu toplantısında ise vaka sayılarındaki artış ile koronavirüs aşılaması konularının görüşülmesi bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu, önceki değerlendirmesini 28 Temmuz'da yapmıştı. Yeni toplantının tarihi ile ilgili net bir açıklama yok fakat çoğunlukla çarşamba veya perşembe günü kurul toplanıyor. Bu sebeple toplantının 4 Ağustos’ta gerçekleşmesi bekleniyor.

KOCA'NIN AÇIKLAMASI Yükselen vaka sayılarının aşı programının toplum bağışıklığı hedefine ulaşamadan yeni bir varyantın baskın hâle gelmesi ve aşı ile bağışıklık programını sekteye uğratma riski olduğunu söyleyen Bakan Koca, hastanede yatan hastaların yüzde 95'inin aşısı tamamlanmamış kişiler olduğunu ifade etmişti.

Koronavirüs pandemisi yönetimi bakımından aşıların etki zamanı ve etkinliğinin son derece önemli olduğunu aktaran Koca, ön değerlendirme risk grubu ve ileri yaşlar için 3. doz aşının gerekli olduğunu belirtti.