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  4. Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bakan Koca toplantının ardından açıklama yapacak!

Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bakan Koca toplantının ardından açıklama yapacak!

04.08.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de salgınla mücadelede yol haritasının çizildiği ve önemli konuların görüldüğü Bilim Kurulu toplantısı, Bakan Koca başkanlığında yapılacak. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından görüşülen konularla ilgili kamuoyunu bilgilendirecek.

En son 28 Temmuz’da toplanan Bilim Kurulu toplantısında 3. doz aşı uygulaması ele alınmıştı. Yapılacak yeni Bilim Kurulu toplantısında ise vaka sayılarındaki artış ile koronavirüs aşılaması konularının görüşülmesi bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu, önceki değerlendirmesini 28 Temmuz'da yapmıştı. Yeni toplantının tarihi ile ilgili net bir açıklama yok fakat çoğunlukla çarşamba veya perşembe günü kurul toplanıyor. Bu sebeple toplantının 4 Ağustos’ta gerçekleşmesi bekleniyor.

KOCA'NIN AÇIKLAMASI

KOCA'NIN AÇIKLAMASI
Yükselen vaka sayılarının aşı programının toplum bağışıklığı hedefine ulaşamadan yeni bir varyantın baskın hâle gelmesi ve aşı ile bağışıklık programını sekteye uğratma riski olduğunu söyleyen Bakan Koca, hastanede yatan hastaların yüzde 95'inin aşısı tamamlanmamış kişiler olduğunu ifade etmişti.
Koronavirüs pandemisi yönetimi bakımından aşıların etki zamanı ve etkinliğinin son derece önemli olduğunu aktaran Koca, ön değerlendirme risk grubu ve ileri yaşlar için 3. doz aşının gerekli olduğunu belirtti.
Birinci önceliğin, tüm vatandaşların sorumluluk alarak ve sorumlu bir birey olarak kendi tedbirlerini alması olduğuna dikkati çeken Koca, ‘Vatandaşlarımız aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmelidir.’’ dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca bilim kurulu Sağlık Bakanı

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