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Bilim Kurulu saat kaçta toplanacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

23.06.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Bilim Kurulu'nun yeni gündemi aşılama programı ve yerli aşı olacağı öngörülüyor. Peki Bilim Kurulu saat kaçta toplanacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? İşte ayrıntılar...

"Bilim Kurulu saat kaçta toplanacak?" , "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Aşılama çalışmalarının son zamanlarda hız kazanması ve yerli aşıya ilişkin yapılan önemli açıklamalar ile toplantının ana gündeminin aşılama ve yerli aşı olacağı tahmin ediliyor. İşte ayrıntılar...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman gerçekleştirilecek?

Bilim Kurulu toplantısı Bakan Koca'nın önderliğinde gerçekleşiyor. Vatandaşlar, bu hafta yapılacak olan toplantının tarihinin belli olup olmadığını araştırıyor.
Türkiye'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bakan Koca tarafından konuya ilişkin art arda önemli açıklamalar yapıldı. Bilim Kurulu toplantısında aşılama süreci ve yerli aşı ele alınacağı öngörülüyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN? BİLİM KURULU SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN? BİLİM KURULU SAAT KAÇTA TOPLANACAK?
Bu hafta gerçekleştirilecek olan Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz belli olmadı. Bilim Kurulu'nun 23 veya 24 Haziran'da toplanması öngörülüyor.

AŞILAMADA YAŞ SINIRI 25'E İNDİ

AŞILAMADA YAŞ SINIRI 25'E İNDİ
Aşılama sürecine ilişkin önemli gelişmeler kaydedilirken Bakan Koca, aşılamada yaş sınırının 25'e indiğini ve bu vatandaşların aşı randevusu alabileceğini belirtti.

SGK'YA KAYITLI OLAN HERKES AŞI RANDEVUSU ALABİLİR

SGK'YA KAYITLI OLAN HERKES AŞI RANDEVUSU ALABİLİR
Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, SGK'ya kayıtlı olan tüm vatandaşların aşı randevusu alabileceğini bildirmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca bilim kurulu
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