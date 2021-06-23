"Bilim Kurulu saat kaçta toplanacak?" , "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Aşılama çalışmalarının son zamanlarda hız kazanması ve yerli aşıya ilişkin yapılan önemli açıklamalar ile toplantının ana gündeminin aşılama ve yerli aşı olacağı tahmin ediliyor. İşte ayrıntılar...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman gerçekleştirilecek?

Bilim Kurulu toplantısı Bakan Koca'nın önderliğinde gerçekleşiyor. Vatandaşlar, bu hafta yapılacak olan toplantının tarihinin belli olup olmadığını araştırıyor.

Türkiye'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bakan Koca tarafından konuya ilişkin art arda önemli açıklamalar yapıldı. Bilim Kurulu toplantısında aşılama süreci ve yerli aşı ele alınacağı öngörülüyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN? BİLİM KURULU SAAT KAÇTA TOPLANACAK? Bu hafta gerçekleştirilecek olan Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz belli olmadı. Bilim Kurulu'nun 23 veya 24 Haziran'da toplanması öngörülüyor.

AŞILAMADA YAŞ SINIRI 25'E İNDİ Aşılama sürecine ilişkin önemli gelişmeler kaydedilirken Bakan Koca, aşılamada yaş sınırının 25'e indiğini ve bu vatandaşların aşı randevusu alabileceğini belirtti.