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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?

21.06.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Türkiye'de aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan toplam aşı sayısı 42 milyonu geçti. "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?" , "Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Bakan Koca, SGK'ya kayıtlı tüm vatandaşların aşı randevusu alabileceğini kaydetmişti. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre günlük yapılan aşı sayısı 1.5 milyon dozu aştı. Bu açıklamaların ardından Bilim Kurulu'nun ne zaman toplanacağı ve hangi kararları alacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?" , "Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada SGK'ya kayıtlı tüm çalışanların aşı randevusu alabileceğini açıklamasının ardından aşıya olan talep ilgi çekti.
Türkiye'de yapılan toplam doz miktarı 42 milyonu aşmışken Bakan Koca, günde 1.5 milyondan fazla aşı yapıldığını kaydetmişti.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bilim Kurulu toplantısı en son 16 Haziran 2021 Çarşamba 16.30'da gerçekleşti. 21-27 Haziran haftasında ise Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. Gözler konuya ilişkin yapılacak açıklamada olacak.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA

TÜRKİYE'DE AŞILAMA
Türkiye'de aşılama sürecinde an itibariyle (21 Haziran 2021 13.34) toplam yapılan aşı sayısı 42 milyon 108 bin 479 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 27 milyon 653 bin 316, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 14 milyon 455 bin 163 olarak kaydedildi.

AŞILAMADA YAŞ SINIRI 30'A İNDİ

AŞILAMADA YAŞ SINIRI 30'A İNDİ
Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca, aşılamada yaş sınırının 30'a indiğini ve söz konusu vatandaşların aşı randevusu alabileceğini kaydetti.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) bilim kurulu
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