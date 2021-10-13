Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta?

TÜRKİYE'DE AŞILAMA

Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 113 milyon 146 bin 480 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 54 milyon 670 bin 777, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 46 milyon 750 bin 39 oldu.