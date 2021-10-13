Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta?

Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Söz konusu toplantıda salgının seyrinin, aşılama çalışmalarındaki son durumun, aşı oranlarının artırılmasının ve son zamanlarda artan vaka sayılarının değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantının ardından, toplantıda alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yapılması bekleniyor. İşte merak edilenler...
BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilecek.
Aşıya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün yatışı yapılan COVID-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DE AŞILAMA
Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 113 milyon 146 bin 480 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 54 milyon 670 bin 777, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 46 milyon 750 bin 39 oldu.
KORONAVİRÜS TABLOSU
Geçtiğimiz gün açıklanan koronavirüs tablosunda test sayısının 357 bin 636, vaka sayısının 33 bin 860, vefat sayısının 237 ve iyileşen sayısının 30 bin 110 olduğu bilgisi paylaşıldı.