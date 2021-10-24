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  4. Bill Gates Bodrum'a geldi, tarihi kaleyi karış karış gezdi

Bill Gates Bodrum'a geldi, tarihi kaleyi karış karış gezdi

24.10.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, lüks yatıyla Bodrum’a demir attı. Gates, Bodrum Kalesini ziyaret ederek, tarihi kaleyi karış karış gezdi.

Lana isimli yatla Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen Gates, İzmir'deki Efes Antik Kenti'ni gezdikten sonra rotasını Bodrum’a çevirdi. Sabahın ilk ışıklarında Bodrum limanına yakın bir noktaya demirleyen 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki 'Lana' isimli lüks yat, limana sığmadığı için liman dışına demir attı.

2,5 SAAT KALEDE KALDI

Haftalık kirası 1 milyon 800 bin euroluk yat ile Bodrum açıklarına demirleyen “Lana” isimli süper lüks yattan tekneye geçen Bill Gates, Bodrum limanına geldi. Korumalar eşliğinde Bodrum Kalesi'ne giriş yapan Gates, yaklaşık 2,5 saat kalede kaldı. Kalenin her köşesini gezen Bill Gates’in Bodrum Kalesi'ne hayran kaldığı, bol bol fotoğraf çekip kale içerisinde bulunan Su Altı Arkeoloji Müzesini de gezdiği öğrenildi.

Bodrum Kalesi'ne giriş yaptığı esnada 8 koruma Gates’e eşlik etti. Korumalardan bazıları gazetecilerin görüntü çekmemesi için engel olmaya çalıştı. Gazetecileri engellerken ilginç hareketler yapan bir koruma ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bill Gates Bodrum
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