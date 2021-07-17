BİLSEM kayıtları ne zaman? 2021 BİLSEM kayıtları nasıl yapılacak? İşte kayıt tarihleri

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltması olan BİLSEM, özel yetenekli çocukların devlet tarafından eğitimlerinin desteklenmesini sağlamaktadır. 2021 yılı Bilsem kayıtlarının ne zaman başlayacağı, ne zaman sona ereceği belli oldu. Son kayıt tarihine kadar merkezlere giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

BİLSEM kayıtlarının ne zaman başlayacağı Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesinden açıklandı. BİLSEM sınav sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılırken, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 23 Ağustos-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, bilim ve sanat merkezlerine başvurarak kayıtlarını yaptırabilecekler. Son başvuru tarihi olan 10 Eylül’ü sakın kaçırmayın!

BİLSEM TARAMA SINAVI NE ZAMAN YAPILDI? Grup tarama yöntemiyle ilkokullarda belirlenen özel yetenekli öğrenciler için düzenlenen BİLSEM grup tarama sınavları 29 Mart- 9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Sınavın ardından sonuçlar, http://meb.gov.tr adresinden ilan edildi.

BİLSEM İTİRAZ BAŞVURULARI NE ZAMAN? BİLSEM’e başvurular 23 Ağustos- 10 Eylül tarihlerinde alınırken, itiraz başvuru tarihleri de belli oldu. 26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 tarihleri arasında bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvuruları alınacak.

09 Ağustos-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilecek.