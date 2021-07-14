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BİLSEM mülakat sonuç sorgulama sayfası! 2021 BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

14.07.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"2021 BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından öğrencilerin ve öğrenci velilerinin akıllarındaki soru işaretini silecek açıklama geldi. İşte BİLSEM mülakat sonuç sorgulama sayfası!

BİLSEM mülakat sonuçları öğrenciler ve öğrenci velileri tarafından araştırılıyor. BİLSEM yetenekli öğrencilerin tespit edilmesine ve onların daha iyi bir eğitim almasına olanak sağlıyor. 2021 BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte BİLSEM mülakat sonuç sorgulama sayfası!

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

BİLSEM mülakatları gerçekleşti. Mülakatın sonucuna ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçların açıklanacağı tarih olarak 14 Temmuz'u işaret etti.
Bugün açıklanacak BİLSEM sonuçlarına ilişkin gözler MEB tarafından gelecek açıklamalarda. Sonuçların açıklanmasının ardından itirazlar 26 Temmuz- 9 Ağustos 2021 tarihleri arasında İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılacak.
İtirazların sonuçlarının 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında belli olacağı duyuruldu.

BİLSEM GÜNCEL TAKVİMİ 2021

BİLSEM GÜNCEL TAKVİMİ 2021
* 29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması * 29 Mart 2021 - 9 Temmuz 2021 Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması * 14 Temmuz2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi * 26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması * 09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi * 23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM NE DEMEK?

BİLSEM NE DEMEK?
Bilim ve sanat merkezleri olan BİLSEM'in, örgün eğitime destekleyici olması hedeflenmiştir. BİLSEM'e yerleştirilen öğrencilerin eğitimi örgün eğitim saatlerinin dışında gerçekleşir.
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Anahtar Kelimeler:
sınav BİLSEM
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