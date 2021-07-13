BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2021 BİLSEM sınav sonuçları sorgulaması

BİLSEM sınav sonuçları merakla bekleniyor. Söz konusu sınav 9 Temmuz'da bitti. "BİLSEM sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı öğrenciler ve öğrenci velileri tarafından arama motorlarından araştırılıyor. İşte 2021 BİLSEM sınav sonuçları sorgulaması...
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanır?
BİLSEM sonuçlarının 2 Temmuz'da açıklanacağı MEB tarafından bildirilmişti. Ancak koronavirüs nedeniyle yaşanan aksiliklerden dolayı sınav takviminde değişiklikler yapıldı.
Yeni takvime göre BİLSEM sonuçlarının 14 Temmuz'da açıklanacağı duyuruldu.
26 Temmuz-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında itirazlar alınacak. İtirazlar İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılacak.
Yapılan itirazların sonuçları 28 Temmuz ile 6 Ağustos tarihlerinde belli olacak.
BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının sitesinden duyuruluyor.
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