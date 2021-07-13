BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2021 BİLSEM sınav sonuçları sorgulaması

BİLSEM sınav sonuçları merakla bekleniyor. Söz konusu sınav 9 Temmuz'da bitti. "BİLSEM sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı öğrenciler ve öğrenci velileri tarafından arama motorlarından araştırılıyor. İşte 2021 BİLSEM sınav sonuçları sorgulaması...