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BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2021 BİLSEM sınav sonuçları sorgulaması

13.07.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİLSEM sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin araşma yapmaya başladı. BİLSEM, yetenekleri öğrencilerin keşfedilip devletin özel kurumlarında eğitim görmesini sağlıyor. Peki BİLSEM sonuçları açıklandı mı? İşte 2021 BİLSEM sınav sonuçları sorgulaması...

BİLSEM sınav sonuçları merakla bekleniyor. Söz konusu sınav 9 Temmuz'da bitti. "BİLSEM sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı öğrenciler ve öğrenci velileri tarafından arama motorlarından araştırılıyor. İşte 2021 BİLSEM sınav sonuçları sorgulaması...

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanır?

BİLSEM sonuçlarının 2 Temmuz'da açıklanacağı MEB tarafından bildirilmişti. Ancak koronavirüs nedeniyle yaşanan aksiliklerden dolayı sınav takviminde değişiklikler yapıldı.
Yeni takvime göre BİLSEM sonuçlarının 14 Temmuz'da açıklanacağı duyuruldu.
26 Temmuz-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında itirazlar alınacak. İtirazlar İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılacak.
Yapılan itirazların sonuçları 28 Temmuz ile 6 Ağustos tarihlerinde belli olacak.
BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının sitesinden duyuruluyor.
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Anahtar Kelimeler:
sınav BİLSEM
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