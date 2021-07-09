BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den açıklama geldi!

BİLSEM sınavları 9 Temmuz'da bitiyor. Sınavların bugün bitmesinin ardından gözler "BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını verecek açıklamalara çevrildi. Konuya ilişkin MEB'den açıklama geldi! İşte ayrıntılar...
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin takvim yayınlandı. Söz konusu takvimde BİLSEM Grup Tarama Sınavı sonuçlarının 14 Temmuz 2021'de açıklanacağı bildirildi.
Sonuçlar açıklandığında ilgililer sonuçlarını www.meb.gov.tr adresi üzerinden kontrol edebilecek.
BİLSEM TAKVİMİ
* 26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması
* 09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
* 23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
BİLSEM NEDİR?
Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış adıdır. İlkokullardaki yetenekli öğrenciler sınav ile tespit edilir. Bu öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerinde aksilik yaşanmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin fark etmelerini sağlamak için açılmış özel bir kurumdur.
Aynı zamanda bilsem, söz konusu öğrencilerin kişisel yeteneklerini farkına varmasını amaçlar ve potansiyellerini maximum düzeyde kullanmalarını sağlamayı amaçlar.
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