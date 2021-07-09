BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den açıklama geldi!

* 26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması * 09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi * 23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış adıdır. İlkokullardaki yetenekli öğrenciler sınav ile tespit edilir. Bu öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerinde aksilik yaşanmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin fark etmelerini sağlamak için açılmış özel bir kurumdur.