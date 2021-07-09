HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den açıklama geldi!

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den açıklama geldi!

09.07.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı arama motorlarından araştırılıyor. Konuya ilişkin MEB'den açıklama geldi! Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Grup Tarama Sınavı 9 Temmuz'da sona eriyor. İşte ayrıntılar...

BİLSEM sınavları 9 Temmuz'da bitiyor. Sınavların bugün bitmesinin ardından gözler "BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını verecek açıklamalara çevrildi. Konuya ilişkin MEB'den açıklama geldi! İşte ayrıntılar...

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin takvim yayınlandı. Söz konusu takvimde BİLSEM Grup Tarama Sınavı sonuçlarının 14 Temmuz 2021'de açıklanacağı bildirildi.
Sonuçlar açıklandığında ilgililer sonuçlarını www.meb.gov.tr adresi üzerinden kontrol edebilecek.

BİLSEM TAKVİMİ

BİLSEM TAKVİMİ
* 26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması * 09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi * 23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM NEDİR?

BİLSEM NEDİR?
Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış adıdır. İlkokullardaki yetenekli öğrenciler sınav ile tespit edilir. Bu öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerinde aksilik yaşanmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin fark etmelerini sağlamak için açılmış özel bir kurumdur.
Aynı zamanda bilsem, söz konusu öğrencilerin kişisel yeteneklerini farkına varmasını amaçlar ve potansiyellerini maximum düzeyde kullanmalarını sağlamayı amaçlar.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
BİLSEM
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

9 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

9 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

500 TL bayram harçlığı verilecek mi? İşte cevabı!

500 TL bayram harçlığı verilecek mi? İşte cevabı!

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm sürecini biz sonlandırmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm sürecini biz sonlandırmadık

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.