Bingöl'de deprem hendekleri kazıldı! Uzmanlar bu 3 sorunun peşine düştü

Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de, fay hatlarının deprem üretme potansiyelinin belirlenmesi amacıyla kazılan hendeklerde inceleme yapılıyor. Öğretim Üyesi Aynur Dikbaş yapılan çalışma hakkında yaptığı açıklamasında "Amacımız bu fayların deprem üretme davranışını anlayabilmek. 'Bir sonraki deprem ne zaman olur, bir fay zonu kaç yılda bir deprem üretir, bu düzenli mi yoksa düzensiz midir?' bunu belirlemeye çalışıyoruz" dedi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır