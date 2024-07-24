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  4. Bingöl'de deprem hendekleri kazıldı! Uzmanlar bu 3 sorunun peşine düştü

Bingöl'de deprem hendekleri kazıldı! Uzmanlar bu 3 sorunun peşine düştü

24.07.2024 14:41
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Türkiye deprem gerçeği ile yüzleşmeye her gün ufak sarsıntılar yaşayarak devam ederken önemli bir gelişme de Bingöl’de yaşandı. Üç bakanlık öncülüğünde TÜBİTAK'ın desteklediği proje kapsamında araştırma ekibi aralarında Yedisu fay hattının da bulunduğu alanda toprağı kazarak inceleme yapıyor. Uzmanlar araştırmasında “Bir sonraki deprem ne zaman olur?” sorusuna yanıt arıyor. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de, fay hatlarının deprem üretme potansiyelinin belirlenmesi amacıyla kazılan hendeklerde inceleme yapılıyor. Öğretim Üyesi Aynur Dikbaş yapılan çalışma hakkında yaptığı açıklamasında "Amacımız bu fayların deprem üretme davranışını anlayabilmek. 'Bir sonraki deprem ne zaman olur, bir fay zonu kaç yılda bir deprem üretir, bu düzenli mi yoksa düzensiz midir?' bunu belirlemeye çalışıyoruz" dedi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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BİNGÖL'DE DEPREM HENDEKLERİ KAZILIYOR

İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliğince desteklenen, AFAD ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi" TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) koordinatörlüğünde yürütülüyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümün Dr. Öğr. Üyesi Aynur Dikbaş yürütücülüğünde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Musa Balkaya'nın da yer aldığı 9 kişilik araştırma ekibi incelemelerde bulunmak üzere Kuzey Anadolu Fay Zonu ile Doğu Anadolu Fay Zonu'nun kesiştiği Bingöl'e geldi.

Yedisu ve Adaklı ilçelerinde kazılan 2,5 ila 5 metre derinliğinde 30-35 metre uzunluğundaki hendeklerde çalışma yürüten araştırma ekibi fay hatlarının kestiği katmanları inceliyor.

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Dr. Öğretim Üyesi Aynur Dikbaş, AA muhabirine, Bingöl ve çevresinde üç önemli fay zonu üzerinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

İlk olarak Kuzey Anadolu Fay Zonu Yedisu segmenti üzerine detaylı fay haritalamasıyla uygun gördükleri bir lokasyonda kazı çalışması yaptıklarını ifade eden Dikbaş, Bingöl ve çevresindeki fay zonlarında toplamda 10 paleosismolojik hendek kazmayı planladıklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Bingöl Hendek
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