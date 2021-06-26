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  4. Bingöl'deki 5.2'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bingöl'deki 5.2'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

26.06.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Elazığ’ın Karakoçan İlçesi Kuşbayırı köyünde vatandaşlar geceyi dışarıda ve güvenli yerlerde geçirdi. Depremin boyutu ise günün ağarmasıyla ortaya çıktı.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde dün saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı 5 köy etkilendi. En çok hasar ise Kuşbayırı köyünde meydana geldi.

Son Dakika: Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde depremSon Dakika: Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem

GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİLER

80 haneli 250 nüfuslu köyde çoğu kerpiç olan evler küçüklü büyüklü hasar gördü. Evleri kısmen hasar gören ve korku yaşayan bir çok kişi ise geceyi dışarda geçirdi.Gün ağarmasıyla depremin verdiği hasar ise net olarak gözlemlendi.

DEPREM EN ÇOK ELAZIĞ'I ETKİLEDİ

Deprem anında içeride olmadıklarını bahçede oturduklarını aktaran köy sakinlerinden İrfan Tayar, şunları ifade etti:
Birden bire gürültü patlama sesi duyunca dışarda olmamıza rağmen koşmaya başladık. Deprem bittikten sonra geldiğimizde evin kapısı açılmıyordu tekmeyle açıp içeri girdik durumu gördük.
Allahtan gelen bir şey zaten üzgünüz. Kimi arabada kimi dışarıda kimisi de evlerinde hasar olmayan komşulara gitti. Geceden beridir ayaktayız."
Balkonda otururken sallanmaya başladıklarını aktaran vatandaşlardan Mehmet Kılıç ise şöyle konuştu:
“Biz aşağı inerken surlar taşlar hep döküldü. Babam yazlık evdeydi. Babamı dışarı getirdim orada bayıldı. Nereye kaçtığımızı şaşırdık.
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Anahtar Kelimeler:
deprem Bingöl Elazığ
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