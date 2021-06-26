Bingöl'deki 5.2'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde dün saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı 5 köy etkilendi. En çok hasar ise Kuşbayırı köyünde meydana geldi.

GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİLER

80 haneli 250 nüfuslu köyde çoğu kerpiç olan evler küçüklü büyüklü hasar gördü. Evleri kısmen hasar gören ve korku yaşayan bir çok kişi ise geceyi dışarda geçirdi.Gün ağarmasıyla depremin verdiği hasar ise net olarak gözlemlendi.