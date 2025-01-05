Binlerce kişi güpegündüz dondurucu soğukta bir araya geldi! Kars'ta Sarıkamış şehitleri için 5,5 kilometre yol yüründü

Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümü nedeniyle 'Bu Toprakta İzin Var' sloganı ve 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' temasıyla anma programı düzenlendi.
Binlerce vatandaş sabahın erken saatlerinde harekat sırasında yoğun çatışmalar yaşanan, birçok askerin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi’nde toplandı.
Anma programı kapsamında sabah saatlerinde toplanma merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde bayraklarla 5,5 kilometrelik yürüyüş için hazırlandı.
Termometrelerin eksi 15 dereceyi gösterdiği Sarıkamış'ta yürüyüşe katılanlara Türk Kızılay tarafından çorba, çay, kete ikram edildi.
Dua okunmasının ardından önde Atatürk posteri ve 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı olmak üzere binlerce kişi yürüdü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum