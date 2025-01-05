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Binlerce kişi güpegündüz dondurucu soğukta bir araya geldi! Kars'ta Sarıkamış şehitleri için 5,5 kilometre yol yüründü

05.01.2025 11:08
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Bugün binlerce vatandaş sabahın erken saatlerinde, Kars'ın dondurucu soğuğunda Kızılçubuk Zirvesi’nde toplandı. Sarıkamış şehitlerini anmak için bir araya gelen vatandaşlar ellerinde bayraklarla 5,5 kilometrelik yürüyüş için yola koyuldu. Bakanların ve siyasilerin de katıldığı, "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla düzenlenen programdan çarpıcı kareler de geldi.

  1. Dünya Savaşı’nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için Sarıkamış Harekatı'nı başlatmıştı. Harekat sırasında 90 bin asker şehit olmuştu. Harekatın 110. yılında, donarak şehit olan Mehmetçikleri anmak için Kars’ın Sarıkamış ilçesinde binlerce kişi bir araya geldi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

DONDURUCU SOĞUKTA BİNLERCE KİŞİ BİR ARAYA GELDİ

Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümü nedeniyle 'Bu Toprakta İzin Var' sloganı ve 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' temasıyla anma programı düzenlendi.

Binlerce vatandaş sabahın erken saatlerinde harekat sırasında yoğun çatışmalar yaşanan, birçok askerin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi’nde toplandı.

Anma programı kapsamında sabah saatlerinde toplanma merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde bayraklarla 5,5 kilometrelik yürüyüş için hazırlandı.

Termometrelerin eksi 15 dereceyi gösterdiği Sarıkamış'ta yürüyüşe katılanlara Türk Kızılay tarafından çorba, çay, kete ikram edildi.

Dua okunmasının ardından önde Atatürk posteri ve 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı olmak üzere binlerce kişi yürüdü.

Anahtar Kelimeler:
şehit Kars Sarıkamış
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