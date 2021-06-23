Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride bırakıldı. Bu süreçte salgına karşı birçok aşı geliştirildi. Ülkemizde son zamanlarda aşılma süreci hız kazansa da, vatandaşlar tarafından vurulacak aşıların güvenirliği ve yan etkileri araştırılmaya başlandı. Peki BionTech aşısının yan etkileri neler? BionTech aşısı güvenilir mi? İşte ayrıntılar...

BionTech aşısı ne kadar güvenilir?

Ülkemizde aşılama süreci başarılı bir şekilde devam ederken, vatandaşların kafasında ise hangi aşının daha güvenli olduğu sorgulanıyor.

BİONTECH AŞISI GÜVENİLİR Mİ? Ülkemizde hız kazan aşılama sürecinde BionTech ve Sinovac aşıları uygulanıyor. Hangi aşıyı olacağı konusunda kararsız kalanlar ise aşıların güvenirliğini sorguluyor. İki aşı arasında farklar bulunsa da etkinlik oranı BionTech aşısının daha fazla. Bu nedenle daha çok tercih ediliyor.

HANGİ AŞI OLUNMALI Öte yandan aşıların güvenilirliğinin sorgulanmasındaki en büyük etken ise aşı onam formlarında yer alan maddeler oldu. BionTech aşısı alışılmışın dışında mRNA aşısı olması ve faz 3 çalışmalarının henüz yapılmaması kafa karıştırırken bir takım rivayetler ortaya atıldı. Ancak uzmanlardan gelen kısırlık ve genetik değişimlerin söz konusu olmadığı vurgulandı.

EKİNLİKORANI DAHA FAZLA Aynı zamanda bu aşıların faz çalışmaları alışıla geldiği düzende olmayışı ise pandemi sürecinde olmamız ve bir an önce aşılamanın başlatılması büyük bir neden oldu. Bu mRNA Aşıların uzun dönemde etkilerini gözlemleme şansı olacak. Ancak etkinlik oranı ile yüzde 90'ları göstermesi ise tercih edilmesinde büyük bir etken oldu.