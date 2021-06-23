HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. BionTech aşısının yan etkileri neler? BionTech aşısı güvenilir mi?

BionTech aşısının yan etkileri neler? BionTech aşısı güvenilir mi?

23.06.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden koronavirüs salgınına karşı birçok ülke tarafından aşı üretildi. Son zamanlarda ise dünyanın çoğu ülkesi gibi ülkemizde de aşılama süreci hız kazandı. Ancak bu süreçte vatandaşlar aşıların güvenirliğini sorgulamaya başladı. Peki BionTech aşısının yan etkileri neler? BionTech aşısı güvenilir mi? Detaylar haberimizde...

Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride bırakıldı. Bu süreçte salgına karşı birçok aşı geliştirildi. Ülkemizde son zamanlarda aşılma süreci hız kazansa da, vatandaşlar tarafından vurulacak aşıların güvenirliği ve yan etkileri araştırılmaya başlandı. Peki BionTech aşısının yan etkileri neler? BionTech aşısı güvenilir mi? İşte ayrıntılar...

BionTech aşısı ne kadar güvenilir?

Ülkemizde aşılama süreci başarılı bir şekilde devam ederken, vatandaşların kafasında ise hangi aşının daha güvenli olduğu sorgulanıyor.

BİONTECH AŞISI GÜVENİLİR Mİ?

BİONTECH AŞISI GÜVENİLİR Mİ?
Ülkemizde hız kazan aşılama sürecinde BionTech ve Sinovac aşıları uygulanıyor. Hangi aşıyı olacağı konusunda kararsız kalanlar ise aşıların güvenirliğini sorguluyor. İki aşı arasında farklar bulunsa da etkinlik oranı BionTech aşısının daha fazla. Bu nedenle daha çok tercih ediliyor.

HANGİ AŞI OLUNMALI

HANGİ AŞI OLUNMALI
Öte yandan aşıların güvenilirliğinin sorgulanmasındaki en büyük etken ise aşı onam formlarında yer alan maddeler oldu. BionTech aşısı alışılmışın dışında mRNA aşısı olması ve faz 3 çalışmalarının henüz yapılmaması kafa karıştırırken bir takım rivayetler ortaya atıldı. Ancak uzmanlardan gelen kısırlık ve genetik değişimlerin söz konusu olmadığı vurgulandı.

EKİNLİKORANI DAHA FAZLA

EKİNLİKORANI DAHA FAZLA
Aynı zamanda bu aşıların faz çalışmaları alışıla geldiği düzende olmayışı ise pandemi sürecinde olmamız ve bir an önce aşılamanın başlatılması büyük bir neden oldu. Bu mRNA Aşıların uzun dönemde etkilerini gözlemleme şansı olacak. Ancak etkinlik oranı ile yüzde 90'ları göstermesi ise tercih edilmesinde büyük bir etken oldu.

UZMANLAR O RİVAYETLERE DİKKAT ÇEKTİ

UZMANLAR O RİVAYETLERE DİKKAT ÇEKTİ
Bu kapsamda vatandaşları korkutan çip takılması , kısırlık, genetikler ile oynanması gibi bazı bilim dışı söylemlere kulak asılmaması ve eriştikleri aşıyı vurmaları uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur olmak isteyenlere müjde! Devlete yüzlerce alım yapılacak! KPSS…

Memur olmak isteyenlere müjde! Devlete yüzlerce alım yapılacak! KPSS…

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini affetmedi

Partide üçlü ilişkiye giren sevgilisini affetmedi

Kahreden ölüm! Babası sinir krizi geçirdi

Kahreden ölüm! Babası sinir krizi geçirdi

23 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

23 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

TURKOVAC gönüllüsü açıkladı: Aşının yan etkisi var mı?

TURKOVAC gönüllüsü açıkladı: Aşının yan etkisi var mı?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ağlayarak savunma yaptı

Ağlayarak savunma yaptı

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.