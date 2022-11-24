Bir anda başladı: Her yer beyaza büründü! Uludağ'da kar yağışı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle bazı bölgelerden kar haberleri gelmeye başladı. Marmara Bölgesinin en yüksek dağı ve Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı başladı.

HER YER BEMBEYAZ OLDU

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ'da yağmur, akşam yerini kara bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran karla Oteller Bölgesi beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 3 santimetreye ulaştığı Uludağ'da hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere en düşük 5, en yüksek 1 derece ölçüldü. Karın yarın da aralıklarla devam etmesi bekleniyor. (AA)