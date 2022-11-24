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Bir anda başladı: Her yer beyaza büründü! Uludağ'da kar yağışı

24.11.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinde etkisini gösteren yağışlı hava devam ediyor. Hava sıcaklıklarının da düşmesiyle bazı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor. Türkiye'nin kış turizminde önemli lokasyonlarından olan Uludağ'da da kar yağışı başladı. Kar kalınlığının yer yer 3 santimetreye ulaştığı Uludağ'da hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere en düşük 5, en yüksek 1 derece ölçüldü. İşte haberin detayları...

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle bazı bölgelerden kar haberleri gelmeye başladı. Marmara Bölgesinin en yüksek dağı ve Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı başladı.

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HER YER BEMBEYAZ OLDU

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ'da yağmur, akşam yerini kara bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran karla Oteller Bölgesi beyaza büründü.

E2

Kar kalınlığının yer yer 3 santimetreye ulaştığı Uludağ'da hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere en düşük 5, en yüksek 1 derece ölçüldü. Karın yarın da aralıklarla devam etmesi bekleniyor. (AA)

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Uludağ'da kar yağışı başladı!

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kar yağışı Bursa Uludağ

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