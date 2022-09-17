Bir annenin en acı anı! Çocuğuyla ilgili iddiayı duydu dünyası başına yıkıldı! Arkadaşlarının dediği doğruysa...

Antalya’da 25 gündür kayıp olan ve arkadaşların kanalizasyonda elektrik akımına kapılarak öldüğü söylenen 21 yaşındaki gencin sabah saatlerinde başlayıp öğlen saatlerine kadar süren arama çalışmalarından da sonuç çıkmadı. Çalışmaları gözü yaşlı anne ve baba da takip etti.