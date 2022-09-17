Bir annenin en acı anı! Çocuğuyla ilgili iddiayı duydu dünyası başına yıkıldı! Arkadaşlarının dediği doğruysa...

Antalya’da 25 gündür kayıp olan ve arkadaşların kanalizasyonda elektrik akımına kapılarak öldüğü söylenen 21 yaşındaki gencin sabah saatlerinde başlayıp öğlen saatlerine kadar süren arama çalışmalarından da sonuç çıkmadı. Çalışmaları gözü yaşlı anne ve baba da takip etti.
ARKADAŞLARININ SÖZLERİ AİLEYİ YIKTI
Kepez ilçesi Fatih Mahallesi’nde yaşayan Mehmet - Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güç, sonra olarak 24 Ağustos’ta evden ayrıldı.
Çocuklarından haber alamayan aile, 29 Ağustos’ta kayıp başvurusunda bulundu.
Son olarak kayıp gencin arkadaşları, baba Mehmet Güç’e ulaşarak oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu söyledi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bunun üzerine aile, dün akşam Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki belirtilen adrese geldi.
Baba Mehmet Güç, çizmelerini giyip kanalizasyonda yaklaşık yarım saat arama yaptı. Bir sonuca ulaşılamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
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