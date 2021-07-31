HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bir fidan nasıl büyür, yetişir? Fidan nasıl ekilir ve ne kadar zamanda ağaç olur?

Bir fidan nasıl büyür, yetişir? Fidan nasıl ekilir ve ne kadar zamanda ağaç olur?

31.07.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde ülkemizde meydana gelen orman yangınları sonrası fidanın nasıl büyüyüp yetiştiği ve nasıl ekildiği gibi sorular merak edilmeye başlandı. Tohum ekimi kolay bir işlem olarak bilinse de oldukça önemli teknikler içermekte. Tekniklerine uygun bir ekme işlemi sonrası, uygun koşullar oluştuğunda fidanlar daha rahat ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilmekte. Peki bir fidan nasıl büyür, yetişir? Fidan nasıl ekilir ve ne kadar zamanda ağaç olur? İşte merak edilenler...

Fidanların nasıl büyüyüp yetiştiği ve nasıl ekildiği merak ediliyor. Tohum ekimi kolay bir işlem olarak biliniyor ancak bu uygulamada önemli tekniklere mutlaka dikkat edilmeli. Peki bir fidan nasıl ekilir, dikilir ve nasıl büyüyüp yetişir?

Bir fidan nasıl büyür, yetişir?

Bir fidanın nasıl büyüyüp yetiştiği, nasıl ekildiği ve ne kadar zamanda ağaç olduğu merak ediliyor.
Özellikle ülkemizde çıkan orman yangınları sonrası tohum ekiminin teknikleri merak konusu oldu. Tohum ekiminde bazı teknikle bilindiğinde fazlasıyla kolay olarak biliniyor. Ancak yeni başlayanlar için daha zor olabilir Uygulayacağınız her teknik büyüme, olgunlaşma, zarar görme, dik büyüme, yan büyüme ve kök salmama gibi gelişecek çeşitli olayların sorunlarını anlatır.

Fidan nasıl ekilir?

Fidan nasıl ekilir?
Ekme işlemi sırasında elinizin bir doktor kadar hassas ve bir usta kadar hesaplayıcı olması gerekmektedir. Büyüyecek tohumun tam verimli ve performanslı olmasına neden olacaktır. Ayrıca ekeceğiniz bitkinin özellikleri, gelişim koşulları, hassasiyeti ve hangi ortamlara uygun olduğunu araştırmalısınız.
Güneşli alanda büyümesi gereken bir çiçeği, gölgelik alanda büyütmenizin vereceği zararları önceden öğrenmeniz gerekmektedir. Tohumu dikmenizin sonrasında gelişmesi için hangi hava koşullarına ve toprak uyumuna dikkat etmelisiniz. İlk olarak toprak yardımı ile alt katman oluşturmalısınız, bunun 2 – 3 avuç ölçülerinde olması yeterli olacaktır. Sonrasında tohumun bölgesini seçerek toprağın üstüne uygulamalısınız. Ayrıca tohumunuz serpme yapılacak tohum ise kenarlara taşmayacak ve aralıklı olacak şekilde uygulanmalıdır.
Sonrasında 5-8 avuç kadar toprağı üstüne uygulayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Tercihe bağlı olarak tohumların üstüne torfu yayma işlemi uygulanır. Son olarak toprak atarak üstünü kapatabilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

En Çok Okunan Haberler

Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!

Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!

Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

Konya'daki katliamda dikkat çeken 'kedi' detayı

Konya'daki katliamda dikkat çeken 'kedi' detayı

Fethiye’de orman yangını

Fethiye’de orman yangını

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Manavgat'tan acı haber geldi

Manavgat'tan acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kocaeli'de çıkan yangının sebebi belli oldu

Kocaeli'de çıkan yangının sebebi belli oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Dünür dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Dünür dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.