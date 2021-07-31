Bir fidan nasıl büyür, yetişir? Fidan nasıl ekilir ve ne kadar zamanda ağaç olur?

Fidanların nasıl büyüyüp yetiştiği ve nasıl ekildiği merak ediliyor. Tohum ekimi kolay bir işlem olarak biliniyor ancak bu uygulamada önemli tekniklere mutlaka dikkat edilmeli. Peki bir fidan nasıl ekilir, dikilir ve nasıl büyüyüp yetişir?

Bir fidan nasıl büyür, yetişir?

Bir fidanın nasıl büyüyüp yetiştiği, nasıl ekildiği ve ne kadar zamanda ağaç olduğu merak ediliyor.

Özellikle ülkemizde çıkan orman yangınları sonrası tohum ekiminin teknikleri merak konusu oldu. Tohum ekiminde bazı teknikle bilindiğinde fazlasıyla kolay olarak biliniyor. Ancak yeni başlayanlar için daha zor olabilir Uygulayacağınız her teknik büyüme, olgunlaşma, zarar görme, dik büyüme, yan büyüme ve kök salmama gibi gelişecek çeşitli olayların sorunlarını anlatır.

Fidan nasıl ekilir? Ekme işlemi sırasında elinizin bir doktor kadar hassas ve bir usta kadar hesaplayıcı olması gerekmektedir. Büyüyecek tohumun tam verimli ve performanslı olmasına neden olacaktır. Ayrıca ekeceğiniz bitkinin özellikleri, gelişim koşulları, hassasiyeti ve hangi ortamlara uygun olduğunu araştırmalısınız.

Güneşli alanda büyümesi gereken bir çiçeği, gölgelik alanda büyütmenizin vereceği zararları önceden öğrenmeniz gerekmektedir. Tohumu dikmenizin sonrasında gelişmesi için hangi hava koşullarına ve toprak uyumuna dikkat etmelisiniz. İlk olarak toprak yardımı ile alt katman oluşturmalısınız, bunun 2 – 3 avuç ölçülerinde olması yeterli olacaktır. Sonrasında tohumun bölgesini seçerek toprağın üstüne uygulamalısınız. Ayrıca tohumunuz serpme yapılacak tohum ise kenarlara taşmayacak ve aralıklı olacak şekilde uygulanmalıdır.