Bir gün arayla iki mevsim! 15 derece birden fark edecek...

Serin ve yağışlı havaya dikkat! Türkiye önümüzdeki hafta gözünü yağmura açacak. Eylül ayını kapatıp Ekim ayına adım attığım günlerde Türkiye'nin batısı Baklanlardan gelen soğuk havanın etkisinde olacak.
Cumartesi günü Türkiye genelinde haftanın en sıcak günü olacak. Cumartesi günü termometrelerde 32-33 dereceler gözükecek, beklenen yağışlı havanın etkisiyle bu rakam 15 derece birden düşecek. Pazar gecesi başlayacak şiddetli yağmur, önündeki haftayı da etkisi altına alacak. İstanbul'da hava durumunun 15 derece birden düşmesi bekleniyor.
Edirne taraflarından tüm Marmarayı etkisi altına alacak yağışın Batı Karadeniz ile İç Anadolu’yu da etkisi altına alması tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hafta sonu ve hafta başında beklenen 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;