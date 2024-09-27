Bir gün arayla iki mevsim! 15 derece birden fark edecek...

Serin ve yağışlı havaya dikkat! Türkiye önümüzdeki hafta gözünü yağmura açacak. Eylül ayını kapatıp Ekim ayına adım attığım günlerde Türkiye'nin batısı Baklanlardan gelen soğuk havanın etkisinde olacak.

HAVA DURUMU ADETA 'BİR GÜNDE KIŞ GELDİ' DEDİRTECEK

Cumartesi günü Türkiye genelinde haftanın en sıcak günü olacak. Cumartesi günü termometrelerde 32-33 dereceler gözükecek, beklenen yağışlı havanın etkisiyle bu rakam 15 derece birden düşecek. Pazar gecesi başlayacak şiddetli yağmur, önündeki haftayı da etkisi altına alacak. İstanbul'da hava durumunun 15 derece birden düşmesi bekleniyor.

BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ

Edirne taraflarından tüm Marmarayı etkisi altına alacak yağışın Batı Karadeniz ile İç Anadolu’yu da etkisi altına alması tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hafta sonu ve hafta başında beklenen 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;