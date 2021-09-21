Bir günde ikinci yangın! Alev alev yanan lüks tekne battı

Olay, saat 01.45 sıralarında Beşiktaş Bebek Koyu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mert K. isimli teknede dün akşam 18:00 sıralarında elektrik panosundan kaynaklanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Teknedeki yangın itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

YANGIN BÜYÜDÜ VE TEKNEYİ BİR ANDA SARDI

Yaklaşık 8 saat sonra aynı teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederken kontrol altına alınamayan yangın büyüdü ve tekneyi bir anda alevler sardı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin yükselmesiyle birlikte kendilerini tekneden dışarı atarken kıyı emniyeti ekipleri denizden müdahale etti.

Dumandan etkilenen bir itfaiye erine ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansta oksijen verildi.