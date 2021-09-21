HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir günde ikinci yangın! Alev alev yanan lüks tekne battı

Bir günde ikinci yangın! Alev alev yanan lüks tekne battı

21.09.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bebek'te akşam saatlerinde lüks bir teknede çıkan yangın, itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri tarafından kontrol altına alınmıştı. Aynı teknede gece saatlerinde çıkan ikinci yangında alev alev yanan tekne küle dönerek battı.

Olay, saat 01.45 sıralarında Beşiktaş Bebek Koyu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mert K. isimli teknede dün akşam 18:00 sıralarında elektrik panosundan kaynaklanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Teknedeki yangın itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

YANGIN BÜYÜDÜ VE TEKNEYİ BİR ANDA SARDI

Yaklaşık 8 saat sonra aynı teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ederken kontrol altına alınamayan yangın büyüdü ve tekneyi bir anda alevler sardı.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin yükselmesiyle birlikte kendilerini tekneden dışarı atarken kıyı emniyeti ekipleri denizden müdahale etti.
Dumandan etkilenen bir itfaiye erine ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansta oksijen verildi.
Yaklaşık 3 saat süren yangında alev alev yanan tekne adeta küle dönerek battı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İlçesi İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

İstanbul'da esrarengiz ölüm! Arabada başına poşet geçirilmiş halde bulundu

ABD El Kaide liderini vurdu! Kimi vurduğunu açıklamadı

ABD El Kaide liderini vurdu! Kimi vurduğunu açıklamadı

Şoke eden değişimin nedeni bakın neymiş

Şoke eden değişimin nedeni bakın neymiş

Sıfır otomobilde stokçuluk mu yapılıyor?

Sıfır otomobilde stokçuluk mu yapılıyor?

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

'Mankenlik' vaadiyle porno tuzağı

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Bu zulmün önüne geçeceğiz

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.