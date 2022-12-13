HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir il maskesiz dışarı çıkamıyor! Koronavirüsten değil... Yetkililere seslendiler: Pandemide gitmedik, şimdi hastaneye gidiyoruz

Bir il maskesiz dışarı çıkamıyor! Koronavirüsten değil... Yetkililere seslendiler: Pandemide gitmedik, şimdi hastaneye gidiyoruz

13.12.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de vatandaşların kirli havadan dolayı dertli. Yüksekova ilçesinde yoğunlaşan kömür dumanından dolayı kentte yaşayanlar maskesiz dışarı çıkamıyor. Doğal gazın şehirlerine bir an önce gelmesini isteyen Yüksekovalılar, "İnsanlar pandemide gitmiyordu, bu havadan dolayı hastaneye gidiyor." diyerek isyan etti.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar koronavirüs salgınında hiç indirmedikleri maskelerini şimdi de ilçede yoğunlaşan kömür dumanından dolayı takmaya başladı.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Yüksekova’da kış mevsimiyle birlikte kullanımı artan kalitesiz kömür nedeniyle gökyüzünü duman kaplaması vatandaşları düşündürüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havanın etkisiyle binalarda yakılan kömürün dumanı ilçenin havasını kirletirken, vatandaşlar ise koronavirüs dönemindeki gibi tekrar maskelerini takmaya başladı.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORLAR

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORLAR

Yüksekovalı vatandaşlar, kirli havadan kurtulmak için yetkililere seslenerek, doğalgazın bir an önce ilçeye getirilmesini talep etti. İş yerinde maske taktığını ifade eden esnaf Sinan Tayak, “Şu an Yüksekova’da hava kirliliği hat safhada.

İnsanlar pandemiden dolayı hastanelere gitmiyordu, bu hava kirliliğinden dolayı hastanelere gidiyor. Bu hava kirliliğinden dolayı zehirleniyoruz. Bu kalitesiz kömürün Yüksekova’da kullanması, şehrimizin temiz havasını bitirmiş durumdadır. Muhakkak doğalgaz Yüksekova’ya getirilmelidir. Yetkililerden bu konuyu çözmelerini istiyoruz” dedi.

"TEK YOL DOĞAL GAZ"

"TEK YOL DOĞAL GAZ"

Doğalgazın getirilmesini istediklerini söyleyen esnaf Sadettin Babat da, “Bu maskelere aslında pandemi döneminde alışmıştık, ama görüyorsunuz kömür dumanının hat safhaya ulaşmasıyla artık maskelerimizi takmak zorunda kaldık.

Bu sene Yüksekova’ya getirilen kalitesiz kömür nedeniyle hastalıklar başladı. Geçen gün hastaneye gittim. İnanın pandemi döneminde bu bölgede bu kadar hastalık yoktu. Ümit ediyoruz ki bir an önce doğalgaz getirilir, biz de bu kirli havadan kurtuluruz. Özellikle akşam ve sabahları kentin semasını kömür dumanı sis şeklini kaplıyor” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
maske Hakkari Yüksekova kömür

En Çok Okunan Haberler

Kritik veri açıklandı! Piyasalar hareketlendi: Gram altında yeni rekor

Kritik veri açıklandı! Piyasalar hareketlendi: Gram altında yeni rekor

Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği

Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği

Strep A, Türkiye'de 3 ilde görüldü!

Strep A, Türkiye'de 3 ilde görüldü!

Dünya yeni hamlesini merak ediyordu, korkulan oldu! Rusya tarih vererek duyurdu

Dünya yeni hamlesini merak ediyordu, korkulan oldu! Rusya tarih vererek duyurdu

İzmir sağanak yağışa teslim oldu!

İzmir sağanak yağışa teslim oldu!

O sözlerin ardından sunucu araya girdi: Bir dava daha açılır bunun üzerine

O sözlerin ardından sunucu araya girdi: Bir dava daha açılır bunun üzerine

İlginizi Çekebilir

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.