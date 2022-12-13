Bir il maskesiz dışarı çıkamıyor! Koronavirüsten değil... Yetkililere seslendiler: Pandemide gitmedik, şimdi hastaneye gidiyoruz

Bu sene Yüksekova’ya getirilen kalitesiz kömür nedeniyle hastalıklar başladı. Geçen gün hastaneye gittim. İnanın pandemi döneminde bu bölgede bu kadar hastalık yoktu. Ümit ediyoruz ki bir an önce doğalgaz getirilir, biz de bu kirli havadan kurtuluruz. Özellikle akşam ve sabahları kentin semasını kömür dumanı sis şeklini kaplıyor” ifadelerini kullandı.