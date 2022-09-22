Bir kaşık etkisini anında gösterir! Kalbi zırh gibi korur

European Heart Journal'da yayınlanan bir araştırma, potasyum tüketiminin, özellikle yüksek tuz alımı olan kadınlarda, daha düşük kan basıncı ile ilişkili olduğunu keşfetti.
Ayrıca, diyetlerinde bol miktarda potasyum tüketen kişilerin, en az potasyum tüketenlere kıyasla kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler olaylara yakalanma riskinin ortalama olarak yüzde 13 daha düşük olduğu ortaya çıktı.
Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezlerinden çalışma yazarı Profesör Liffert Vogt, “Yüksek tuz tüketiminin yüksek kan basıncı ve artan kalp krizi ve felç riski ile ilişkili olduğu iyi biliniyor” diyor.
Potasyum zengini besinleri beslenme rutininize dahil ederek vücudunuzu tuzun zararlarına karşı koruyabilir, kalp sağlığınızı zırh gibi koruyabilirsiniz.
POTASYUM ZENGİNİ BESİNLER
MUZ
Potasyum ve magnezyum gibi minerallerden zengin olan muz, kalp sağlığından beyin sağlığına kadar birçok faydasıyla ön plana çıkar.
SOMON
Kalp dostu omega-3 yağ asitleriyle dolu somon, tam bir potasyum kaynağıdır.
AVOKADO
Sağlıklı kolesterol seviyelerini korumaya yardımcı olabilecek iyi bir tekli doymamış yağ kaynağı olan avokado, kalp sağlığının en büyük dostlarından biridir.
PATATES
Patates, sağlıklı bir bağışıklık sisteminin korunmasına yardımcı olabilecek süper bir lif, C vitamini ve beta-karoten kaynağıdır.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, tuz içeriğiyle savaşmanıza yardımcı olmak için mükemmel bir kaynaktır. Yapraklı yeşillikler, hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olabilecek antioksidanlarla doludur. Aslında, koyu yapraklı sebzelerin kanserojenleri aktive eden enzimleri bloke etmede rol oynadıkları için hücreleri kanserden koruduğu gösterilmiştir.
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