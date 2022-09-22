Bir kaşık etkisini anında gösterir! Kalbi zırh gibi korur

European Heart Journal'da yayınlanan bir araştırma, potasyum tüketiminin, özellikle yüksek tuz alımı olan kadınlarda, daha düşük kan basıncı ile ilişkili olduğunu keşfetti.

Ayrıca, diyetlerinde bol miktarda potasyum tüketen kişilerin, en az potasyum tüketenlere kıyasla kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler olaylara yakalanma riskinin ortalama olarak yüzde 13 daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezlerinden çalışma yazarı Profesör Liffert Vogt, “Yüksek tuz tüketiminin yüksek kan basıncı ve artan kalp krizi ve felç riski ile ilişkili olduğu iyi biliniyor” diyor.

Potasyum zengini besinleri beslenme rutininize dahil ederek vücudunuzu tuzun zararlarına karşı koruyabilir, kalp sağlığınızı zırh gibi koruyabilirsiniz.