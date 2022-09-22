HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bir kaşık etkisini anında gösterir! Kalbi zırh gibi korur

Bir kaşık etkisini anında gösterir! Kalbi zırh gibi korur

22.09.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalbinizi korumaya yardımcı olmak için bu potasyum açısından zengin gıdalar sayesinde vücudunuzda biriken tuzla savaşabilirsiniz. Muz, somon ve avokado gibi potasyum açısından zengin yiyecekleri alışveriş listenize ekleyin ve bu süreçte tuzun zararlı etkilerini azaltarak kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz. Kalp sağlığını korumak için en gerekli besinlerin başında potasyum zengini besinler yer alır. İşte potasyum zengini besinler...

European Heart Journal'da yayınlanan bir araştırma, potasyum tüketiminin, özellikle yüksek tuz alımı olan kadınlarda, daha düşük kan basıncı ile ilişkili olduğunu keşfetti.

Ayrıca, diyetlerinde bol miktarda potasyum tüketen kişilerin, en az potasyum tüketenlere kıyasla kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler olaylara yakalanma riskinin ortalama olarak yüzde 13 daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezlerinden çalışma yazarı Profesör Liffert Vogt, “Yüksek tuz tüketiminin yüksek kan basıncı ve artan kalp krizi ve felç riski ile ilişkili olduğu iyi biliniyor” diyor.

Potasyum zengini besinleri beslenme rutininize dahil ederek vücudunuzu tuzun zararlarına karşı koruyabilir, kalp sağlığınızı zırh gibi koruyabilirsiniz.

POTASYUM ZENGİNİ BESİNLER

MUZ

MUZ
Potasyum ve magnezyum gibi minerallerden zengin olan muz, kalp sağlığından beyin sağlığına kadar birçok faydasıyla ön plana çıkar.

SOMON

SOMON
Kalp dostu omega-3 yağ asitleriyle dolu somon, tam bir potasyum kaynağıdır.

AVOKADO

AVOKADO
Sağlıklı kolesterol seviyelerini korumaya yardımcı olabilecek iyi bir tekli doymamış yağ kaynağı olan avokado, kalp sağlığının en büyük dostlarından biridir.

PATATES

PATATES
Patates, sağlıklı bir bağışıklık sisteminin korunmasına yardımcı olabilecek süper bir lif, C vitamini ve beta-karoten kaynağıdır.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, tuz içeriğiyle savaşmanıza yardımcı olmak için mükemmel bir kaynaktır. Yapraklı yeşillikler, hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olabilecek antioksidanlarla doludur. Aslında, koyu yapraklı sebzelerin kanserojenleri aktive eden enzimleri bloke etmede rol oynadıkları için hücreleri kanserden koruduğu gösterilmiştir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kalp damar hastalıkları potasyum potasyum hangi besinlerde var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf Miçotakis'i rahatsız etti

Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf Miçotakis'i rahatsız etti

SON DAKİKA | Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Faiz kararının ardından dolar/TL'de hareketlilik

SON DAKİKA | Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Faiz kararının ardından dolar/TL'de hareketlilik

Edirne'de berberler bu kez dertli! 'Bizim Bulgar müşterimiz var'

Edirne'de berberler bu kez dertli! 'Bizim Bulgar müşterimiz var'

Genç kızın çizdiği resimler bulundu! Her detayı iğrenç! 2 akrabası...

Genç kızın çizdiği resimler bulundu! Her detayı iğrenç! 2 akrabası...

Polislerin de kafası karışık! Kimliğini görünce hemen bıraktılar

Polislerin de kafası karışık! Kimliğini görünce hemen bıraktılar

İlginizi Çekebilir

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değişmiş gibi

Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değişmiş gibi

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Gördüğünüz yerde toplayın: Uyarıcı etkisi...

Gördüğünüz yerde toplayın: Uyarıcı etkisi...

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Midenin en büyük düşmanı! Soğanı sakın bu şekilde yemeyin

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.