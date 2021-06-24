MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre'nin nişanlısı bakın kimmiş! Fadik'in bu hali şaşırttı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre'nin nişanlısı bakın kimmiş! Fadik'in bu hali şaşırttı...

24.06.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre, kariyeri dışında özel hayatıyla da gündeme geldi. Polen Emre, önceki günlerde sevgilisiyle nişanlandı. Sevilen dizinin izleyicileri "Fadik sonunda muradına erdi" şeklinde düşünürken, Polen Emre'nin nişanlısının kimliği de merak ediliyordu. Emre'nin nişanlısının kimliği ortaya çıktı, güzel oyuncunun bikinili tatil fotoğrafları da çok konuşuldu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre'nin nişanlısı bakın kimmiş...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN FADİK'İNİN NİŞANLISI BAKIN KİMMİŞ!

ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Fadik'i Polen Emre, oyunculuğunun yanında özel yaşamıyla da gündeme geldi.

MURADINA ERDİ!

MURADINA ERDİ!
Reyting rekortmeni diziler arasında bulunan ve önceki günlerde sezon finali yapan Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik karakteri geçtiğimiz günlerde nişanlanmıştı.
Fadik karakterine hayat veren ve yaz sezonunu açan Polen Emre nişan ve tatil fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Emre, önceki günlerde sevgilisi ile birlikte nişanından çeşitli kareler paylaşıp sosyal medyada yayınlanmıştı.

NİŞANLISI MERAK EDİLİYORDU

NİŞANLISI MERAK EDİLİYORDU
Evliliğe doğru giden mutlu bir birliktelik yaşayan Polen Emre'nin nişanlısının kimliği ise merak konusu olmuştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
atv Bir Zamanlar Çukurova dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Bilim insanları şokta! 218 gündür iyileşemedi

Bilim insanları şokta! 218 gündür iyileşemedi

Motorine ÖTV düzenlemesi

Motorine ÖTV düzenlemesi

Kenan İmirzalıoğlu sevenlerini korkuttu

Kenan İmirzalıoğlu sevenlerini korkuttu

ABD'de BioNTech aşısı olanlarda yan etki şüphesi

ABD'de BioNTech aşısı olanlarda yan etki şüphesi

EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

TikTok fenomeni minik bikinisiyle nefes kesti

TikTok fenomeni minik bikinisiyle nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.