Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre'nin nişanlısı bakın kimmiş! Fadik'in bu hali şaşırttı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre'nin nişanlısı bakın kimmiş...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN FADİK'İNİN NİŞANLISI BAKIN KİMMİŞ!
ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Fadik'i Polen Emre, oyunculuğunun yanında özel yaşamıyla da gündeme geldi.
MURADINA ERDİ!
Reyting rekortmeni diziler arasında bulunan ve önceki günlerde sezon finali yapan Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik karakteri geçtiğimiz günlerde nişanlanmıştı.
Fadik karakterine hayat veren ve yaz sezonunu açan Polen Emre nişan ve tatil fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Emre, önceki günlerde sevgilisi ile birlikte nişanından çeşitli kareler paylaşıp sosyal medyada yayınlanmıştı.
NİŞANLISI MERAK EDİLİYORDU
Evliliğe doğru giden mutlu bir birliktelik yaşayan Polen Emre'nin nişanlısının kimliği ise merak konusu olmuştu.
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