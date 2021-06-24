Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre'nin nişanlısı bakın kimmiş! Fadik'in bu hali şaşırttı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre'nin nişanlısı bakın kimmiş...

ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Fadik'i Polen Emre, oyunculuğunun yanında özel yaşamıyla da gündeme geldi.

Reyting rekortmeni diziler arasında bulunan ve önceki günlerde sezon finali yapan Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik karakteri geçtiğimiz günlerde nişanlanmıştı.

Fadik karakterine hayat veren ve yaz sezonunu açan Polen Emre nişan ve tatil fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.