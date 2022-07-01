Birçok ülke diken üstünde! DSÖ'den korkutan açıklama: "Vakalar üçe katlandı"

Maymun Çiçeği vakaları artıyor. Konuya ilişkin çok sayıda ülkeden gelen haberler nedeniyle dünya diken üstünde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de maymun çiçeği vakasının görüldüğünü belirtti. Bakan Koca'nın ""Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor" sözleri sonrası bir açıklama da bugün Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge tarafından yapıldı.