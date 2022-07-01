Birçok ülke diken üstünde! DSÖ'den korkutan açıklama: "Vakalar üçe katlandı"

Maymun Çiçeği vakaları artıyor. Konuya ilişkin çok sayıda ülkeden gelen haberler nedeniyle dünya diken üstünde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de maymun çiçeği vakasının görüldüğünü belirtti. Bakan Koca'nın ""Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor" sözleri sonrası bir açıklama da bugün Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge tarafından yapıldı.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKALARI ARTIYOR
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, basın toplantısında maymun çiçeği virüsünün yayılımına ilişkin son gelişmeleri aktardı.
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa'nın maymun çiçeği salgınının merkezi olduğunu söyleyen Kluge, korkutan detayları bir bir açıkladı.
Kluge, yaptığı açıklamada "15 Haziran itibarıyla DSÖ Avrupa bölgesinde 4 bin 500'ün üzerinde vaka tespit edildi. Son iki haftada vaka sayıları üçe katlandı." ifadelerini kullandı.
HASTALARIN YÜZDE 99'U ERKEK
Bölgede doğrulanan vakaların büyük çoğunluğunu 21 ile 40 yaş arası kişilerin oluşturduğunu ifade eden Kluge, bu hastaların yüzde 99'unun erkek olduğunu söyledi.
ÇOĞUNLUKLA CİNSEL İLİŞKİ YOLUYLA BULAŞIYOR
Maymun Çiçeği virüsünün büyük oranda erkek erkeğe cinsel ilişki yoluyla bulaştığını ifade eden Kluge, konuşmasını şöyle sürdürdü:
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