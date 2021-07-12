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  4. Bisikleti çalındı, gözyaşlarına boğuldu: Babam 3 kuruş para kazanıyor ona da gelip göz koyuyorlar

Bisikleti çalındı, gözyaşlarına boğuldu: Babam 3 kuruş para kazanıyor ona da gelip göz koyuyorlar

12.07.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da babasının bisikletiyle markete giden 15 yaşındaki Sinan Duygucu'nun bisikleti çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken Sinan gözyaşlarıyla hırsıza seslenip bisikletini istedi.

Olay, geçen 9 Temmuz Cuma günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Sinan Duygucu, öğle saatlerinde babası Ali Duygucu’ya (53) ait bisikletle markete gitti. Bisikleti marketin girişinde kilitlemeden bırakan Duygucu, markete girdiği sırada ise kimliği belirsiz bir kişi bisikleti alarak kaçtı. Olay anı ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BİSİKLETİ ÇALAN HIRSIZA SESLENDİ

Marketten çıkınca bisikleti göremeyen küçük çocuk, durumu ailesine haber verdi. Polise giden küçük çocuk ve ailesi hırsız hakkında şikayetçi oldu.
Sinan Duygucu, gözyaşları içerisinde bisikletini çalan hırsıza seslendi. Duygucu, “Amcamım oğlu çiğköfte isteyince ben de bisikletle markete gittim. Markete girip çıktığımda bisiklet ortalıkta yoktu. Ben bisikleti bıraktıktan 3 saniye sonra karşıdan gelen adam bisikleti alıp gitmiş” diye konuştu.
Babasının o bisikletle çalıştığını sebze ve meyve haline gidip geldiğini anlatan Duygucu şunları ifade etti:
“Babam emekli değil, işe o bisikletle gidip geliyordu. Onunla ekmek parası kazanıyordu. Böyle bir şey olur mu ya. Geliyorlar burada bisikletimizi çalıyorlar, ayıptır ya. Karaktersizlik bu.
Babam halde 3 kuruş para kazanıyor ona da gelip göz koyuyorlar. Ayıp günahtır. O bisiklet buraya gelecek. O bisiklet babamın emektarıydı." (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Adana
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adanada kilitlemedenn bir şey bırakılırmı geçmiş olsun büyüyünce daha iyisini alırsın.
Adana merkez, uzak dursun herkez.

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