Bitlis'te "Van Gölü'nün Gizemleri" çalıştayı düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, yurt içinden ve dışından bilim insanlarının katılımıyla "Van Gölü'nün Gizemleri" çalıştayı düzenlendi.

Adilcevaz Kaymakamlığı, Belediye, Doğu Deniz Derneği, Bitlis Eren, Van Yüzüncü Yıl ile Dokuz Eylül üniversitelerinin katkılarıyla Sosyal Hizmet Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Kaymakam İsmail Demir, daha önce düzenledikleri "Van Gölü'nün Gizemleri" adlı fotoğraf sergisinin faydasını fazlasıyla gördüklerini söyledi.

Bugün de aynı isimle yapılan çalıştaydan da aynı sonuçları beklediklerini belirten Demir, şehrin ihtiyaçları, potansiyeli ve beklentilerine göre yatırımlar yaptıklarını aktardı.

Daha vizyoner, geleceğe dönük ve şehirlere değer katacak projelere imza atmaları, yatırımları da bu yönde planlamaları gerektiğini vurgulayan Demir, "Bunun için de bilime, akla, dışarıdan bakan bir göze ihtiyacımız var. Bu manada çalıştayı çok önemli buluyoruz. Burada şehrimize, bölgemiz ve ülkemize değer katacak fikirlerin, ilham verecek ve vizyonumuzu genişletecek düşüncelerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Çalıştayın verimli geçmesini diliyor, düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise Adilcevaz'ın yeşil ve mavinin buluştuğu kadim bir ilçe olduğunu aktardı.

İlçede Urartu, Selçuklu ve Osmanlı döneminden bugüne ulaşan eserlerin bulunduğunu ifade eden Gürsoy, "Değerli hocalarımız da Van Gölü ve çevresini araştırıyor. Bölgenin güzelliklerini sizlerin çalışmalarıyla su yüzüne çıkaracağız. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Doğu Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol da 2019'da yaptıkları çalıştayın ikincisini bugün düzenlediklerini belirtti.

Van Gölü havzasının kültür, tarih ve kültürel miras açısından büyük değerlere sahip olduğunu vurgulayan Birol, "Burası gelecekte bir turizm cenneti olarak görülecek. Van Gölü kıyıları görülmeye, gezilmeye değer yerler. Adilcevaz için çok önemli konular dile getirildi. Bu önemli çalıştayı burada yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, çalıştaya katılan bilim insanları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Sinan Kılıç'ın moderatörlüğünde sunumlarını yaptı.

Çalıştaya kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.