Blanca Blanco deniz sezonunu hızlı açtı

40 yaşındaki güzel oyuncu Blanca Blanco, Chelan Gölü'nde sevgilisiyle tatilin tadını çıkardı.
ALTIN RENGİ BİKİNİSİYLE HAYRAN BIRAKTI
Blanca Blanco, erkek arkadaşıyla kumsalın tadını çıkarırken, altın rengi bir bikiniyle kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.
Washington eyaletine bağlı Chelan Gölü kıyılarında poz verirken gülümseyen Latin güzelinin mutluluğu objektiflere yansıdı.
Koronavirüs nedeniyle uzun süre karantinada kalan Blanca Blanco, geçtiğimiz yıl Los Angeles Havaalanı'nda üzerindeki koruyucu kıyafetle görüntülenmiş ve uzun süre gündem olmuştu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum