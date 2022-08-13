Böbrekleri bitiriyor! Ölümcül 10 hata

Şeker hastalığınız veya tansiyonunuz varsa, böbrek sağlığınız bu kronik durumları ne kadar iyi yönettiğinize bağlı olacaktır. Bu sağlık koşulları zamanla böbreklerinize zarar verir ve sonunda böbrek yetmezliğine yol açabilir. Sağlıksız yaşam tarzını takip etmek böbrek hastalıkları riskini önemli ölçüde artırabilir. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, sigara ve içki içmekten, reçetesiz satılan ağrı kesicilerden uzak durmak ve böbreklerinizi iyi durumda tutmak için gerekli miktarda su içmek önemlidir.

BÖBREKLERİ BİTİREN ALIŞKANLIKLAR

ALKOL Yüksek alkol alımı ürik asit üretimini artırarak böbreklerinize zarar verebilir. Bu nedenle alkol alımını azaltmalı veya sağlığınız için tamamen bırakmalısınız.

SİGARA Böbrekleriniz de dahil olmak üzere sağlığınıza zararlıdır. Sigara içen kişiler, böbrek hasarının bir işareti olan idrarlarında protein bulunmasına daha duyarlıdır. Sigarayı bırakın çünkü sigarayı bırakmak böbreklerin kan akışını iyileştirebilir.

AŞIRI ET TÜKETİMİ Çok fazla et yemek böbreklerinize de zarar verebilir. Hayvansal proteinin kanda böbreklere zarar verebilecek ve asidoza neden olabilecek yüksek miktarda asit ürettiği bilinmektedir. Asidoz, böbreklerin asidi yeterince hızlı çıkaramadığı bir durumdur.

HAREKETSİZLİK Hareketsizlik böbrek komplikasyonları geliştirmenin kesin yoludur. Çok uzun süre oturmak böbrek hastalığının gelişimi ile ilişkilidir. Hareketsiz bir yaşam tarzı böbrek sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Düzenli fiziksel aktivite, böbrek sağlığı için iyi olan kan basıncını ve metabolizmayı iyileştirir.