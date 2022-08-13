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Böbrekleri bitiriyor! Ölümcül 10 hata

13.08.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reçetesiz satılan ağrı kesiciler, sigara, içki veya abur cubur yiyerek böbreklerinize zarar verme riskini göze almayın. Böbrekler, metabolik atıkları, asitleri ve ekstra sıvıları vücuttan atmak gibi önemli işlevleri yerine getirir. Hiç durmadan çalışan böbrekler kandaki sağlıklı su, tuz ve mineral dengesini korur. Böbrek sağlığınıza odaklanmanız önemlidir, çünkü hayati organ başarısız olursa, toksinler ve atıklar vücuttan atılamaz hale gelir. Böbrek sağlığı için dikkat etmeniz gerekenler...

Şeker hastalığınız veya tansiyonunuz varsa, böbrek sağlığınız bu kronik durumları ne kadar iyi yönettiğinize bağlı olacaktır. Bu sağlık koşulları zamanla böbreklerinize zarar verir ve sonunda böbrek yetmezliğine yol açabilir. Sağlıksız yaşam tarzını takip etmek böbrek hastalıkları riskini önemli ölçüde artırabilir. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, sigara ve içki içmekten, reçetesiz satılan ağrı kesicilerden uzak durmak ve böbreklerinizi iyi durumda tutmak için gerekli miktarda su içmek önemlidir.

BÖBREKLERİ BİTİREN ALIŞKANLIKLAR

ALKOL

ALKOL
Yüksek alkol alımı ürik asit üretimini artırarak böbreklerinize zarar verebilir. Bu nedenle alkol alımını azaltmalı veya sağlığınız için tamamen bırakmalısınız.

SİGARA

SİGARA
Böbrekleriniz de dahil olmak üzere sağlığınıza zararlıdır. Sigara içen kişiler, böbrek hasarının bir işareti olan idrarlarında protein bulunmasına daha duyarlıdır. Sigarayı bırakın çünkü sigarayı bırakmak böbreklerin kan akışını iyileştirebilir.

AŞIRI ET TÜKETİMİ

AŞIRI ET TÜKETİMİ
Çok fazla et yemek böbreklerinize de zarar verebilir. Hayvansal proteinin kanda böbreklere zarar verebilecek ve asidoza neden olabilecek yüksek miktarda asit ürettiği bilinmektedir. Asidoz, böbreklerin asidi yeterince hızlı çıkaramadığı bir durumdur.

HAREKETSİZLİK

HAREKETSİZLİK
Hareketsizlik böbrek komplikasyonları geliştirmenin kesin yoludur. Çok uzun süre oturmak böbrek hastalığının gelişimi ile ilişkilidir. Hareketsiz bir yaşam tarzı böbrek sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Düzenli fiziksel aktivite, böbrek sağlığı için iyi olan kan basıncını ve metabolizmayı iyileştirir.

SU İÇMEMEK

SU İÇMEMEK
Susuz kalmak böbrekleriniz için zararlı olabilir. Sadece böbreklerin kan dolaşımını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda metabolik atıkların atılmasına yardımcı olduğu ve ağrılı böbrek taşı oluşumunu engellediği için yeterli miktarda su içmelisiniz. Böbrek problemleri olan hastalar daha az sıvı alımına ihtiyaç duyarlar. Ancak böbrekleri sağlıklı kişiler günde 3-4 litre su içmelidir.
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Anahtar Kelimeler:
böbrek ağrısı böbrek hastalıkları
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