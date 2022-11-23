Böbrekte taş oluşmasını istemiyorsanız uzak durmanız gereken besinler! Dayanılmaz ağrılara yol açıyor

Sağlığımız için hayati görevi bulunan böbreklerin mekanizmalarındaki sorunlar böbrek taşı oluşumuna yol açar. Böbrek taşı hastaların yaşam kalitelerini düşürerek dayanılmaz ağrılar yaşamalarına neden olur. Böbrek taşlarının neden kaynaklandığı tam olarak bilinemese de beslenmeden genetiğe, yaşanılan coğrafyadan cinsiyete kadar çeşitli faktörlere kadar birçok etken böbrek taşlarının oluşumuna neden olabilir. BÖBREK TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR? Hastalar böbrek taşlarının yol açtığı ağrıyı genellikle “yan ağrısı” olarak tarif etmektedir. Bu ağrı dışında, böbrek taşlarının belirtileri şunlardır: İdrar yaparken ağrı

İdrarda kan

Mide bulantısı ya da kusma

Sık idrara çıkma

Az miktarlarda idrar yapma veya idrar yapma zorluğu

Ateş ve titreme

BÖBREK TAŞINA YOL AÇABİLEN BESİNLER

TUZ TÜKETİMİNİ SINIRLANDIRIN Her gün tükettiğimiz sofra tuzu, böbrek taşı oluşmasına olanak sağlıyor. Aşırı tuz tüketimi, bağırsaklardaki kalsiyumun emilimini artırır. Bu durum da taş oluşum riskini artırır. Bir diğer etkisi de idrardaki kalsiyum miktarını artırmasıdır. Bu nedenle sodyum oranı yüksek gıdalardan uzak durulması tavsiye edilir.

SODYUM MİKTARI YÜKSEK YİYECEKLERDEN UZAK DURUN Vücuttaki yüksek sodyum seviyeleri, idrarda kalsiyum birikimini teşvik edebilir. Yiyeceklere tuz eklemekten kaçının ve ne kadar sodyum içerdiklerini görmek için işlenmiş yiyeceklerin üzerindeki etiketleri kontrol edin. Fast food, sodyum açısından yüksek olabilir, ancak normal restoran yiyecekleri de olabilir. Mümkün olduğunca menüden sipariş ettiğiniz yiyeceğe tuz eklenmemesini isteyin. Ayrıca içtiklerinize de dikkat edin. Bazı sebze sularının sodyum oranı oldukça yüksektir.

FOSFOR İÇEREN BAKLİYATLAR Yüksek oranda fosfor içeren fasulye ve mercimek de böbrek hastalarının uzak durması gereken besinler arasında. Özellikle konserve halindeki bu gıdalar, aşırı tuza maruz kalmış olabilir. Bu da fazlaca sodyum ve fosfor demek.

KURUTULMUŞ MEYVELER Birçok işlemden geçirilerek kurutulan meyveler, yüksek oranda potasyum ve şeker içerir. Dolayısıyla bu gıdalar, böbrek ve diyabet hastaları için de zararlı olabilir.