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Böbrekte taş oluşmasını istemiyorsanız uzak durmanız gereken besinler! Dayanılmaz ağrılara yol açıyor

23.11.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böbrek taşı toplumda sıklıkla görülen sağlık durumları arasında bulunuyor. Dayanılmaz ağrılara yol açan böbrek taşlarından korunmak için su ve yiyecek tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Gün içerisinde yediğimiz bazı besinler dayanılmaz ağrılara neden olabiliyor.

Sağlığımız için hayati görevi bulunan böbreklerin mekanizmalarındaki sorunlar böbrek taşı oluşumuna yol açar. Böbrek taşı hastaların yaşam kalitelerini düşürerek dayanılmaz ağrılar yaşamalarına neden olur. Böbrek taşlarının neden kaynaklandığı tam olarak bilinemese de beslenmeden genetiğe, yaşanılan coğrafyadan cinsiyete kadar çeşitli faktörlere kadar birçok etken böbrek taşlarının oluşumuna neden olabilir.

BÖBREK TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

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Hastalar böbrek taşlarının yol açtığı ağrıyı genellikle “yan ağrısı” olarak tarif etmektedir. Bu ağrı dışında, böbrek taşlarının belirtileri şunlardır:

  • İdrar yaparken ağrı
  • İdrarda kan
  • Mide bulantısı ya da kusma
  • Sık idrara çıkma
  • Az miktarlarda idrar yapma veya idrar yapma zorluğu
  • Ateş ve titreme

BÖBREK TAŞINA YOL AÇABİLEN BESİNLER

TUZ TÜKETİMİNİ SINIRLANDIRIN

TUZ TÜKETİMİNİ SINIRLANDIRIN
Her gün tükettiğimiz sofra tuzu, böbrek taşı oluşmasına olanak sağlıyor. Aşırı tuz tüketimi, bağırsaklardaki kalsiyumun emilimini artırır. Bu durum da taş oluşum riskini artırır. Bir diğer etkisi de idrardaki kalsiyum miktarını artırmasıdır. Bu nedenle sodyum oranı yüksek gıdalardan uzak durulması tavsiye edilir.

SODYUM MİKTARI YÜKSEK YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

SODYUM MİKTARI YÜKSEK YİYECEKLERDEN UZAK DURUN
Vücuttaki yüksek sodyum seviyeleri, idrarda kalsiyum birikimini teşvik edebilir. Yiyeceklere tuz eklemekten kaçının ve ne kadar sodyum içerdiklerini görmek için işlenmiş yiyeceklerin üzerindeki etiketleri kontrol edin. Fast food, sodyum açısından yüksek olabilir, ancak normal restoran yiyecekleri de olabilir. Mümkün olduğunca menüden sipariş ettiğiniz yiyeceğe tuz eklenmemesini isteyin. Ayrıca içtiklerinize de dikkat edin. Bazı sebze sularının sodyum oranı oldukça yüksektir.

FOSFOR İÇEREN BAKLİYATLAR

FOSFOR İÇEREN BAKLİYATLAR
Yüksek oranda fosfor içeren fasulye ve mercimek de böbrek hastalarının uzak durması gereken besinler arasında. Özellikle konserve halindeki bu gıdalar, aşırı tuza maruz kalmış olabilir. Bu da fazlaca sodyum ve fosfor demek.

KURUTULMUŞ MEYVELER

KURUTULMUŞ MEYVELER
Birçok işlemden geçirilerek kurutulan meyveler, yüksek oranda potasyum ve şeker içerir. Dolayısıyla bu gıdalar, böbrek ve diyabet hastaları için de zararlı olabilir.

HAYVANSAL GIDALAR TEHLİKELİ

HAYVANSAL GIDALAR TEHLİKELİ
Hayvansal protein alımınızı azaltın. Kırmızı et, tavuk, kümes hayvanları ve yumurta gibi birçok protein kaynağı, ürettiğiniz ürik asit miktarını artırır. Çok miktarda protein yemek, idrarda sitrat adı verilen bir kimyasalın da azalmasını sağlar. Sitrat'ın görevi böbrek taşı oluşumunu engellemektir. Hayvansal proteine alternatif olarak kinoa, tofu (soya peyniri), humus, chia tohumları ve yoğurt tüketebilirsiniz. Oksalat içeren yiyecekler yerseniz, her zaman onlarla birlikte bir kalsiyum kaynağı yediğinizden veya içtiğinizden emin olun. Bu, oksalatın böbreklerinize ulaşmadan önce sindirim sırasında kalsiyuma bağlanmasına yardımcı olacaktır.
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