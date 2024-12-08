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Bodrum bir gecede Venedik'e döndü! Dereler taştı, yollar kapandı, evler sular altında kaldı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.12.2024 10:28
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Bodrum'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, derelerin taşmasına, yolların kapanmasına ve birçok evin sular altında kalmasına neden oldu. Ekipler seferber olurken, felaketten etkilenen vatandaşlar evlerini temizlemeye çalıştı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu. Bodrum'da dün akşam saat 17.00 itibariyle kuvvetli sağanak başladı. Rögarlar taştı, cadde ve sokaklar ise suyla doldu. Gece yarısı olay daha da büyüdü.

Bodrum'da bir anda bastıran sağanak yağmur, ekipleri teyakkuza geçirdi. Kırmızı alarma geçen ilçede gece saatlerinde sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışın en çok düştüğü noktalardan biri olan İslamhaneleri'nde yol su birikintisi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

TRAFİK KAPANDI

TRAFİK KAPANDI

Yağışın en çok düştüğü noktalardan biri olan İslamhaneleri'nde yol su birikintisi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Yolda ilerleyemeyen araçlar iki yönlü olarak geri dönmek zorunda kaldı. Bazı araçlar suda mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı, araçlar yoldan kaldırıldı. Akyarlar Mahallesi Kemer mevkisinde dere taştı, göle dönen yol trafiğe kapandı. Araçlar yollarda mahsur kaldı.

BELEDİYE EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

BELEDİYE EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Yağış nedeniyle bazı mahallelerde çok sayıda ev ve işlerini su bastı. Vatandaşlar gece yarısı su basan evlerini temizlemeye çalıştı. Akyarlar Halil Saygı Sokak'ta sel suları yoldaki parke taşlarını söktü, yolda derin bir çukur oluştu. Yol ortasına yığılan parke taşlarıyla toprak, trafik akışını olumsuz etkiledi.

Akyarlar Atatürk Caddesi'nde MUSKİ'ye ait otomobil göle dönen yolda mahsur kaldı. Araçtaki 2 personel, iş makinesiyle kurtarıldı. Akyarlar Karaincir mevkisinde park halindeki bir araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı. Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sıkıntıların yaşandığı bölgelere müdahalede etti.

BELEDİYE BAŞKANI TAMER MANDALİNCİ AÇIKLAMA YAPTI

BELEDİYE BAŞKANI TAMER MANDALİNCİ AÇIKLAMA YAPTI

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci selin etkili olduğu noktalara gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Mandalinci, “Bölgemiz akşamüstü itibariyle yoğun bir yağmur aldı. Özellikle Ortakent, Turgutreis, İslamhaneleri ve Akyarlar bölgelerimiz çok ciddi yağışlar aldılar." şeklinde konuştu

Mandalincioğlu sözlerinin devamında, "Tabiki biz önceden dere yataklarında temizlik faaliyeti yapmıştık ancak ağaçlardan kopan yaprakların tıkadığı mazgallar olsun, yoğun yağışı kaldıramayan düşük çaplı dereler olsun bunların neticesinde yer yer seller ve taşkınlar yaşandı. İlk olarak Turgutreis Bahçelievler'deki taşkının önlenmesi için arkadaşlarımızla bir çalışma başlattık. Marina bölgesinde tıkalı olan mazgalların MUSKİ ekiplerimizle beraber açılmasına aracılık ettik. İslamhaneleri bölgemizde dağdan gelen taş, kayaç, ufak mil ve kumlar neticesinde hem yolda bir kapanma söz konusuydu hem de derede bir kilitlenme olmuştu. Ekiplerimizle beraber hızlı bir çalışma yürütüyorlar. Bodrum Belediyesi ve MUSKİ ekipleri olarak yaklaşık 175 personel 77 araç ile sele müdahale ettik. Şu anda bölgemizde yağış durdu. Ancak tabiki yağışın getirdiği taşlar, kumlar yer yer tıkanmalara sebebiyet verdi. İslamhaneleri'nde maalesef 1 evimizi su bastı. Orada vatandaşlarımızın yanında olduk. Evden suyu çektik. Kendilerine geçmiş olsun diledik. Akyarlar bölgesindeki dere taşması sonucu maalesef yol, oradan buraya gelişe müsaade etmiyor. Biz de farklı bir yoldan dolanarak geldik. Şu anda saat 02.00'da ekip arkadaşlarımız, başkan yardımcılarımız ile birlikte sahadayız. Yaklaşık 1 saat önce burada araç selden etkilenerek sürüklendi biz de araç sahipleriyle birlikteyiz. Maddi hasarın tazmin edilmesi noktasında elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. İslamhaneleri'nde 1, Akyarlar'da 10'a yakın evde su baskınına rastladık. Öncelikle selden sürüklenen aracın durumuna bakmak için buradayız birazdan da yağmurdan etkilenen veya yağmur suyu basan evleri ziyaret edeceğiz. Temizlik işleri ekiplerimiz selden etkilenen vatandaşlarımızın evleri için yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
sel yağmur Bodrum Viyana
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