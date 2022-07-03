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  4. Bodrum'da kum çuvalında ceset bulunmasıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı

Bodrum'da kum çuvalında ceset bulunmasıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı

03.07.2022 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da kum çuvalında ceset bulunmasıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kum dolu çuval içinde ceset bulunmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olayla ilgili çalışma yürüten ekipler, cesedin Ümit Erol'a ait olduğunu tespit ederken, Erol'un kardeşi Uğur Erol tarafından da 25 Haziran'da ağabeyi için kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, 29 Haziran'da, kum yığınından koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirmişti. Yapılan incelemede kum dolu çuvalda çürümeye başlayan yetişkin bir erkeğe ait ceset bulunmuştu. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Olayın ardından polis ve jandarma ekipleri çalışma başlatmış, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, biri kadın 6 şüpheliyi yakalamıştı.

Bodrum'da kum çuvalında ceset bulunmasıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı

Bodrum'da kum çuvalında ceset bulunmasıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı

Bodrum'da kum çuvalında ceset bulunmasıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı

Bodrum'da kum çuvalında ceset bulunmasıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı

Bodrum'da kum çuvalında ceset bulunmasıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı

Bodrum'da kum çuvalında ceset bulunmasıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı

Bodrum'da kum çuvalında ceset bulunmasıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı

Bodrum'da kum çuvalında ceset bulunmasıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla Bodrum

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