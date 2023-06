'Boğulma numarası yapıyorlar, yanına gidince sohbet açıyorlar' Kadın cankurtaranlardan erkek tatilcilere serzeniş! 'Yalancı çoban hikayesine döner'

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili’nde görev yapan cankurtaran ekipleri hazırlıklarını ve eğitimlerini tamamlayarak Nisan ayında göreve başladı. ALGE tarafından işletilen Sahil Antalya Yaşam ve Alışveriş Merkezinde varyant bölgesinden, Boğaçayı bölgesine kadar olan yaklaşık 7,5 kilometrelik alana görev yapan cankurtaran ekipleri, her 200 metrede bir kurulan 34 kulede hizmet veriyor. 7’si kadın yaklaşık 50 cankurtaran, vatandaşların kıyıda ve denizde can güvenliğini sağlamak için gözlerini bir an olsun denizden ayırmıyor. Sabah 09.00’da mesaiye başlayıp, akşam 19.00'a kadar çalışan cankurtaran ekipleri, kulelerde gözetlemenin yanı sıra alan kontrolü ve denize çekilen sınır aşımında uyarılarda bulunuyor. Herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda bulunan ekipler, muhtemel bir boğulma vakasıyla karşılaştıklarında 3 dakika içerisinde kişiyi sudan çıkarmak için ter döküyor.

KURTARMA TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADI

Sahilde görev yapan 7 kadın cankurtaran, iyi yüzücülüklerinin yanı sıra teknik donanımlarıyla da göz dolduruyor.

Boğulma vakası tatbikatında suda çırpınan kadına kısa sürede ulaşan cankurtaran, can simidi yardımıyla ilk temasta bulunduğu vakayı aynı süre içerisinde kıyıya ulaştırmayı başardı.

"BOĞULMA NUMARASI YAPIYORLAR, YANINA GİDİNCE SOHBET KONUSU AÇIYORLAR"

Yüzmeyi çok sevdiğini ve geçmişte karşılaştığı boğulma vakalarından çok etkilendiği için cankurtaranlığa başladığını belirten 22 yaşındaki Perihan Uzar, gözlerini bir an olsun denizden ayırmadıklarını söyledi. Vatandaşlara yüzme bilmiyorlarsa çok açılmamaları konusunda uyarılarda da bulunan Uzar, bazı erkeklerin kendilerini görünce boğulma numarası yaptığını anlattı. Uzar, “En çok yakındığım konulardan birisi. Erkekler kadın cankurtaran gördüklerinde boğulma taklidi yapıyorlar. Yanımıza gelip, ‘Boğulsam kurtarabilecek misin?’, ‘Ben gidiyorum geliyor musun?’ gibi söylemlerde bulunuyorlar. Bu bir suçtur bana göre. Çünkü o sırada gerçek bir boğulma olsa taklit yapan buna engel olmuş olacak. Diğer kişinin hayatına sebep olabilir. Gerçek de zannedebilirim. Bu taklit de olsa benim gitmem gerekiyor çünkü, ya değilse? Erkeklerin bunu yapmamalarını rica ediyorum” dedi.

"CİDDİYE ALMAYABİLİRİZ"

Mesleğine arkadaşlarının tavsiyesiyle başladığını belirten 33 yaşındaki Cansu Güzel de, 200 metrelik alanda devriye attıklarını ve belirtilen kulvarı aşmamaları konusunda uyarılarda bulunduklarını söyledi. Boğulma numaralarının yapılmasının hoş olmadığını aktaran Güzel, “Bu sefer şaka ve numara yapılıyor diye ciddiye almayabiliriz. O yüzden yapmamaları lazım” diye konuştu.

"YALANCI ÇOBAN HİKAYESİNE DÖNER"

7,5 kilometre sahil bandında 200 metre aralıklarla 34 kulede 50’ye yakın cankurtaranla görevlerini sürdürdüklerini belirten Konyaaltı Sahili Cankurtaran Müdürü Ahmet Gül ise, bir kişinin cankurtaran olabilmesi için sadece yüzmeyi iyi bilmesi gerektiğini aynı zamanda da kendilerinin verdiği teknik bilgilere göre hareket etmesi gerektiğini söyledi. Boğulma numaraları yapan erkeklere de seslenen Gül, “Böyle şakalar yapmayın. Bir bakarız iki bakarız şakadır, üçüncü yalancı çoban hikayesine döner. Aynı adam aynı şeyi 2 kere yaparsa üçüncüye bakmayız” ifadelerini kullandı. (İHA)