Boşanmanın ardından tüm hayalleri değişti! Ceyda Düvenci doğanın içindeki köye taş ev yaptırdı! Görenler hayran kaldı

MYNET DETAY- Son olarak oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in yer aldığı Sakla Beni dizisinde 'Filiz' karakterine hayat veren Ceyda Düvenci şimdilerde verdiği kilolar ve özel hayatıyla gündemde. 2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile dünyaevine giren Ceyda Düvenci 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. İhanet iddialarının gündeme geldiği boşanma sürecinde diyete başlayan Düvenci, 1.5 ayda 6 kilo vererek adeta iğne ipliğe döndü.

DOĞA İLE İÇ İÇE BİR YAŞAM

Boşanmanın ardından ünlü radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Düvenci şimdilerde yeni sevgilisiyle el ele davetlerde boy gösteriyor. Hatta ünlü isme 'aşk yaradı' yorumları bile yapılıyor.

Ceyda Düvenci şimdi de Çanakkale'ye bağlı Ahmetçe Köyü'ndeki taş eviyle gündem oldu. Ünlü isim bir sene önce yaptırdığı evi yeni dekore ettirdi.

DAĞIN TEPESİNDE... Düvenci'nin bir türlü yaşamaya başlayamadığı evi dağların tepesinde ve yamaçta.

Muhteşem bir manzarası olan bu ev doğa ile iç içe bir yaşam sunuyor.