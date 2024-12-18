MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Boşanmanın ardından tüm hayalleri değişti! Ceyda Düvenci doğanın içindeki köye taş ev yaptırdı! Görenler hayran kaldı

Boşanmanın ardından tüm hayalleri değişti! Ceyda Düvenci doğanın içindeki köye taş ev yaptırdı! Görenler hayran kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.12.2024 10:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Ceyda Düvenci şimdi de doğa ile içe içe bir köyde yaptırdığı taş eviyle gündem oldu. Ünlü ismin henüz bir sene önce yaptırdığı evini görenler hayran kaldı.

MYNET DETAY- Son olarak oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in yer aldığı Sakla Beni dizisinde 'Filiz' karakterine hayat veren Ceyda Düvenci şimdilerde verdiği kilolar ve özel hayatıyla gündemde.

2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile dünyaevine giren Ceyda Düvenci 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. İhanet iddialarının gündeme geldiği boşanma sürecinde diyete başlayan Düvenci, 1.5 ayda 6 kilo vererek adeta iğne ipliğe döndü.

DOĞA İLE İÇ İÇE BİR YAŞAM

Boşanmanın ardından ünlü radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Düvenci şimdilerde yeni sevgilisiyle el ele davetlerde boy gösteriyor. Hatta ünlü isme 'aşk yaradı' yorumları bile yapılıyor.
Ceyda Düvenci şimdi de Çanakkale'ye bağlı Ahmetçe Köyü'ndeki taş eviyle gündem oldu. Ünlü isim bir sene önce yaptırdığı evi yeni dekore ettirdi.

DAĞIN TEPESİNDE...

DAĞIN TEPESİNDE...
Düvenci'nin bir türlü yaşamaya başlayamadığı evi dağların tepesinde ve yamaçta.
Muhteşem bir manzarası olan bu ev doğa ile iç içe bir yaşam sunuyor.
Ceyda Düvenci, bir sene önce yaptırdığı ama henüz oturamadığı evi için duygusal açıklamalarda bulundu.
Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beştepe'de gizli toplantı! Ne cep telefonu ne de akıllı saat alındı: Gözler Erdoğan'a çevrildi

Beştepe'de gizli toplantı! Ne cep telefonu ne de akıllı saat alındı: Gözler Erdoğan'a çevrildi

'Evinize bile sokmayın' Bakanlık o ürünleri toplatıyor!

'Evinize bile sokmayın' Bakanlık o ürünleri toplatıyor!

Suriyeliler için yol planı: "Kitleler halinde geri dönecekler"

Suriyeliler için yol planı: "Kitleler halinde geri dönecekler"

'Asgari ücrete olacak olan zam bu' İki oran verip 'orta noktası' olacak dedi: 'Erdoğan da takviye yapacak'

'Asgari ücrete olacak olan zam bu' İki oran verip 'orta noktası' olacak dedi: 'Erdoğan da takviye yapacak'

'1 milyon TL'ye gelmiş oldu' İkinci elde yeni düzenlemeye isyan ettiler

'1 milyon TL'ye gelmiş oldu' İkinci elde yeni düzenlemeye isyan ettiler

Damat gelinin ihanetini dev ekranda ifşa etti

Damat gelinin ihanetini dev ekranda ifşa etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.