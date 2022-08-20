Böyle yağma görülmedi! Market çalışanları neye uğradığını şaşırdı: Akılalmaz görüntüler

ABD'de sık sık yaşanan yağmalama olaylarına bir yenisi Los Angeles'ta eklendi. Yaklaşık yüz kişi olduğu belirtilen bir grup insan yüzlerini gizlemeye gerek duymadan markette ellerine ne geçtiyse çaldı. Ürünlerin market çalışanlarına da fırlatıldığı olayın görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte ABD'nin konuştuğu market yağmalamasının akılalmaz görüntüleri ve ayrıntıları!