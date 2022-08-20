Böyle yağma görülmedi! Market çalışanları neye uğradığını şaşırdı: Akılalmaz görüntüler

ABD'de sık sık yaşanan yağmalama olaylarına bir yenisi Los Angeles'ta eklendi. Yaklaşık yüz kişi olduğu belirtilen bir grup insan yüzlerini gizlemeye gerek duymadan markette ellerine ne geçtiyse çaldı. Ürünlerin market çalışanlarına da fırlatıldığı olayın görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte ABD'nin konuştuğu market yağmalamasının akılalmaz görüntüleri ve ayrıntıları!
MARKET SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ! YAĞMACI GÜRUH 'PES' DEDİRTTİ
Los Angeles Polis Departmanının yayınladığı görüntülerde, bir grup insanın "7-Eleven" adlı marketi yağmaladığı, marketteki ürünleri çalışanların üzerine fırlattığı görüldü.
15 Ağustos gecesi Figueroa Caddesi ve El Segundo Bulvarı yakınlarındaki markete giren kalabalık grup, tezgahların üzerine çıkarak yiyecek, sigara, içecek ve birçok ürünü çaldı.
Yağmacılar, polis gelmeden dağıldı.
İnsanların yüzlerini gizlemeye dahi gerek duymaması ayrıca dikkat çekti.
Yağmalamanın, "bir sokağın ele geçirilmesi kapsamında yapıldığını düşünen" polis yetkilileri, halktan görüntülerdeki kişileri teşhis etmesini istedi.
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