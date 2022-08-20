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  4. Böyle yağma görülmedi! Market çalışanları neye uğradığını şaşırdı: Akılalmaz görüntüler

Böyle yağma görülmedi! Market çalışanları neye uğradığını şaşırdı: Akılalmaz görüntüler

20.08.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles'tan gelen akıllara durgunluk veren görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Kalabalık bir grup insanın 7-Eleven adlı marketi yağmaladığı görüntülerde market çalışanlarının çaresizliği görülürken içeride yaşanan izdiham nedeniyle market adeta savaş alanına döndü.

ABD'de sık sık yaşanan yağmalama olaylarına bir yenisi Los Angeles'ta eklendi. Yaklaşık yüz kişi olduğu belirtilen bir grup insan yüzlerini gizlemeye gerek duymadan markette ellerine ne geçtiyse çaldı. Ürünlerin market çalışanlarına da fırlatıldığı olayın görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte ABD'nin konuştuğu market yağmalamasının akılalmaz görüntüleri ve ayrıntıları!

MARKET SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ! YAĞMACI GÜRUH 'PES' DEDİRTTİ

Los Angeles Polis Departmanının yayınladığı görüntülerde, bir grup insanın "7-Eleven" adlı marketi yağmaladığı, marketteki ürünleri çalışanların üzerine fırlattığı görüldü.
15 Ağustos gecesi Figueroa Caddesi ve El Segundo Bulvarı yakınlarındaki markete giren kalabalık grup, tezgahların üzerine çıkarak yiyecek, sigara, içecek ve birçok ürünü çaldı.
Yağmacılar, polis gelmeden dağıldı.
İnsanların yüzlerini gizlemeye dahi gerek duymaması ayrıca dikkat çekti.
Yağmalamanın, "bir sokağın ele geçirilmesi kapsamında yapıldığını düşünen" polis yetkilileri, halktan görüntülerdeki kişileri teşhis etmesini istedi.
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Anahtar Kelimeler:
Kaliforniya market Los Angeles
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