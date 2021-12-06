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  4. Boyu 1 metre 15 santimetreye ulaştı! Aylık masrafı bin 500 lira

Boyu 1 metre 15 santimetreye ulaştı! Aylık masrafı bin 500 lira

06.12.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta babasının vefatının ardından hiç kesmediği bıyıkları nedeniyle Bayburtlu Pala lakabıyla tanınan Bayram Aslanhan, bıyıklarının bakımına ayda bin 500 lira masraf yaptığını söyledi.

18 yıl önce babasının vefatının ardından bir merak uğruna bıyıklarını uzatmaya karar veren Bayram Aslanhan, 18 yılda bir kere bıyıklarını kısalttığını, kısaltmasından dolayı ise tepkilerle karşılaştığını ifade etti.

"İSMİMLE ARAYAN BENİ BULAMIYOR"

“Sağ olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim” diyen Aslanhan, "Ben bir kez bu hataya düştüm bıyıklarımı kestim, çevreden öyle tepki gördüm ki. 'Bayram abi bıyıkları niye kestin, biz seni böyle tanıdık, böyle seviyoruz' dediler" şeklinde konuştu. ‘Bayburtlu Pala’ olarak insanların kendisini tanıdığını belirten Aslanhan, "Bazen Bayram Aslanhan diye beni arayan bulamaz. Pala Dayı dedikleri zaman direkt beni tanırlar. Bu şekilde tanınmak gerçekten beni mutlu ediyor" diye konuştu.

"MASRAFI AYLIK BİN 500 LİRAYI BULUYOR"

"MASRAFI AYLIK BİN 500 LİRAYI BULUYOR"
Bıyıkların bakımının masraflı iş olduğunu dile getiren Aslanhan, aylık bıyık masrafının bin 500 lira arasında olduğunu ifade etti. “Masraflı bir iş ama hayatta olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim” diye konuşan Aslanhan, "Bıyıklarımı kesmeyi kesinlikle düşünmüyorum, ben ölünce ancak keserler. Aylık sadece bıyık masrafım bin 500 liraya mal oluyor ama devam edeceğim" şeklinde konuştu.
18 yıldır düzenli olarak Aslanhan'ın bıyıklarının bakımını yapan berber Şeref Şık, her gün Aslanhan'ın bıyıklarını yapmaktan duyduğu mutluluğu, "Pala Bayram amcamız bu bıyıkları kesmeyecek biz de bıyıklarını her gün yapmaktan mutluyuz, Allah ömür verirse ölene kadar birlikteyiz" ifadeleriyle dile getirdi. İHA
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Anahtar Kelimeler:
Bayburt
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