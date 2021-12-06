Boyu 1 metre 15 santimetreye ulaştı! Aylık masrafı bin 500 lira

18 yıl önce babasının vefatının ardından bir merak uğruna bıyıklarını uzatmaya karar veren Bayram Aslanhan, 18 yılda bir kere bıyıklarını kısalttığını, kısaltmasından dolayı ise tepkilerle karşılaştığını ifade etti.

"İSMİMLE ARAYAN BENİ BULAMIYOR"

“Sağ olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim” diyen Aslanhan, "Ben bir kez bu hataya düştüm bıyıklarımı kestim, çevreden öyle tepki gördüm ki. 'Bayram abi bıyıkları niye kestin, biz seni böyle tanıdık, böyle seviyoruz' dediler" şeklinde konuştu. ‘Bayburtlu Pala’ olarak insanların kendisini tanıdığını belirten Aslanhan, "Bazen Bayram Aslanhan diye beni arayan bulamaz. Pala Dayı dedikleri zaman direkt beni tanırlar. Bu şekilde tanınmak gerçekten beni mutlu ediyor" diye konuştu.

"MASRAFI AYLIK BİN 500 LİRAYI BULUYOR" Bıyıkların bakımının masraflı iş olduğunu dile getiren Aslanhan, aylık bıyık masrafının bin 500 lira arasında olduğunu ifade etti. “Masraflı bir iş ama hayatta olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim” diye konuşan Aslanhan, "Bıyıklarımı kesmeyi kesinlikle düşünmüyorum, ben ölünce ancak keserler. Aylık sadece bıyık masrafım bin 500 liraya mal oluyor ama devam edeceğim" şeklinde konuştu.