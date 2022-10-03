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Boza içmenin tam zamanı: Sevmiyorsanız bile faydalarını duyduktan sonra sevmeye başlayabilirsiniz! Kanserden öksürüğe kadar birçok derde deva

03.10.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boza nostaljik içecekler arasında bulunuyor. Tadı ve kokusu bizi çocukluğumuza götürüyor. Üzerine dökülen tarçın ve leblebi bozanın lezzetine lezzet katıyor. Sevenin çok sevdiği sevmeyenin ise uzak durduğu bozanın faydalarını duyanlar şaşırıyor. Osmanlı'dan bu yana yıllardır süre gelen boza kanser, öksürük, enfeksiyon, bağışıklık sistemi bozuklukları gibi çok çeşitli hastalıklara şifa oluyor.

Yavaş yavaş kışa doğru yaklaşırken yediğimiz ve içtiğimiz gıdalar değişmeye başlıyor. Boza en sık tüketilen sonbahar, kış içecekleri arasında yer alıyor. Osmanlı'dan beri hayatımızda yer alan boza Türkiye'de darıdan yapılıyor. Ancak mısır, arpa, çavdar, yulaf, buğday, kara buğday, arnavutdarısı, gernik gibi tahıllarla da yapılan çeşitleri bulunuyor. İçerisinde zengin demir, fosfor, A, B1, B2 ve E vitaminleri bulunan boza sağlık için oldukça fazla fayda sağlıyor.

BOZANIN FAYDALARI

ÖKSÜRÜĞÜ ANINDA KESER

ÖKSÜRÜĞÜ ANINDA KESER
Kış aylarında yaşanan solunum yolları enfeksiyonları ve daha çok öksürük için doğal bir şifa kaynağı boza. Boza içerdiği bol miktardaki A, B, C ve E vitaminleri sayesinde soğuk algınlığıyla savaşır. Özellikle çocuklarda bronşların rahatlamasına, balgam çıkarmanın kolaylaşmasına yardımcı olur, böylece solunum yollarını rahatlatır. İnatçı öksürükleri bile birkaç gün içinde tamamen kesebilir.

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRIR

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRIR
Anne adayları ve yeni anneler için de adeta bir iksir boza. Zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde anne sütünü artırma özelliği bulunan boza yeni doğan bebeği de olumlu şekilde etkiler. Anne sütünden bebeğe aktarılan mineral ve vitaminler bebeğin sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar. Özellikle anne ve bebeğin sağlıklı bir kemik yapısına sahip olmasına yardımcı olur.

HAZMI KOLAYLAŞTIRIR VE BAĞIRSAKLARI TEMİZLER

HAZMI KOLAYLAŞTIRIR VE BAĞIRSAKLARI TEMİZLER
Bozanın içerdiği asitler zararsız asitlerdir. Bu asitler de midedeki asit seviyesini sağlıklı bir seviyede tutar, dengesini sağlar. Böylelikle hazmı da kolaylaştıran boza midenin yorulmasını engelleyip bağırsakları temizler.

KANSER RİSKİNİZİ DÜŞÜRÜR

KANSER RİSKİNİZİ DÜŞÜRÜR
Boza vücut direncinin artması için gerekli olan vitamin, mineral ve bol miktarda antioksidanı barındırdığından bünyenin savunma sistemini geliştirir ve böylelikle kanserle mücadelede önemli rol oynar. Yani boza içerek vücut direncinizi artırarak kanser riskinizi minimuma indirebilirsiniz.

KEMİK SAĞLIĞINI KORUR

KEMİK SAĞLIĞINI KORUR
Bozanın vitaminler açısından zengin olduğundan bahsettik. İşte boza bu vitaminler sayesinde özellikle gelişmekte olan çocukların kemik yapılarını güçlendirme yetisine sahip. Ayrıca yaşlılık döneminde ortaya çıkabilecek kemik hastalıklarına karşı da sizi koruyor.
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