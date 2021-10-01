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Britney Spears soyundu! Küveti yamulttu

01.10.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerin tartışmalı ismi Britney Spears, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının esaretinden kurtulmayı kapattığı Instagram hesabını geri açıp çıplak fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

ABD'li şarkıcı Britney Spears, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının esaretinden kurtulmayı çıplak fotoğraflar paylaşarak kutladı. Şarkıcının fotoğrafları dakikalar içerisinde milyonlarca beğeni alırken, photoshop hatası da dikkat çekti.

INSTAGRAM'INI GERİ AÇAN BRITNEY SPEARS SOYUNDU

Ünlü şarkıcı Britney Spears özgürlüğün tadını çıkarıyor.
Spears paylaştığı çıplak fotoğraflarla sık sık gündeme geliyor.
En son paylaştığı çıplak pozlarıyla büyük beğeni alan ve aynı zamanda eleştirilen Britney Spears'a ünlü isimlerden de destek yağdı.
Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın, kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının 13 yıllık vasiliğinin sona ermesi için açtığı davada karar geçtiğimiz günlerde çıktı.
Mahkeme baba Jamie Spears'ın vasilik yetkisini askıya almıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Instagram Britney Spears
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