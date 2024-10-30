Bu araştırma herkesi şaşırttı! Gazlı içecek tüketimi tehlikeli hastalığı tetiklerken bir tek o azaltıyormuş... Duyanlar inanamadı

KADINLARDA YÜKSEK DUYARLILIK

Genellikle sağlıklı alternatifler olarak algılanan meyve suyu içeceklerinin de önemli bir risk oluşturduğu bulundu. Düzenli olarak günde iki porsiyon meyve suyu tüketenler beyin kanaması nedeniyle felç geçirme risklerini üç katına çıkarıyor. Özellikle kadınlar, meyve suyu tüketimiyle bağlantılı olarak bu tür felçlere karşı daha yüksek bir duyarlılık gösterdi.