Bu araştırma herkesi şaşırttı! Gazlı içecek tüketimi tehlikeli hastalığı tetiklerken bir tek o azaltıyormuş... Duyanlar inanamadı

27 ülkeden yaklaşık 27 bin katılımcının yer aldığı INTERSTROKE projesinin bir parçası olan çalışma, belirli içeceklerle felç geçirme olasılığı arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor.
Gazlı içecekler ve meyve sularının tüketimi felç riskini artırabilir. Journal of Stroke'ta yayınlanan bir araştırmaya göre, günde iki veya daha fazla gazlı içecek tüketen kişilerde felç riski %22 oranında artmaktadır.
Genellikle sağlıklı alternatifler olarak algılanan meyve suyu içeceklerinin de önemli bir risk oluşturduğu bulundu. Düzenli olarak günde iki porsiyon meyve suyu tüketenler beyin kanaması nedeniyle felç geçirme risklerini üç katına çıkarıyor. Özellikle kadınlar, meyve suyu tüketimiyle bağlantılı olarak bu tür felçlere karşı daha yüksek bir duyarlılık gösterdi.
Araştırmanın baş araştırmacısı Profesör Andrew Smyth, meyve sularının kalitesini vurgulayarak, ilave şeker ve koruyucu maddeler içeren konsantrelerden yapılan ürünlerin, taze meyvelerle ilişkilendirilen sağlık yararlarını ortadan kaldırabileceğini belirtiyor.
Çalışmada ayrıca kahve ve çay tüketiminin felç riski üzerindeki etkileri de araştırıldı. Günde dört fincandan fazla kahve içmenin felç riskini %37 oranında artırdığı bulundu. Ancak daha düşük alımlar felç riskiyle önemli bir ilişki göstermedi.
Düzenli siyah çay tüketimi (günde 3-4 fincan) özellikle iskemik felçler olmak üzere felç riskini %29 oranında düşürürken, yeşil çay %27 oranında risk azalması gösterdi.