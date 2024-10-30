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  4. Bu araştırma herkesi şaşırttı! Gazlı içecek tüketimi tehlikeli hastalığı tetiklerken bir tek o azaltıyormuş... Duyanlar inanamadı

Bu araştırma herkesi şaşırttı! Gazlı içecek tüketimi tehlikeli hastalığı tetiklerken bir tek o azaltıyormuş... Duyanlar inanamadı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
30.10.2024 09:03
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Gazlı içecek, kahve ve çay gibi içecekler tüm dünyada yaygın olarak tüketiliyor. Galway Üniversitesi ve McMaster Üniversitesi tarafından yürütülen küresel bir araştırma girişiminin son bulguları, içecek seçimlerinin felç riski üzerindeki etkisini ortaya koydu.

27 ülkeden yaklaşık 27 bin katılımcının yer aldığı INTERSTROKE projesinin bir parçası olan çalışma, belirli içeceklerle felç geçirme olasılığı arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor.

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GAZLI İÇECEKLER VE MEYVE SULARI

GAZLI İÇECEKLER VE MEYVE SULARI

Gazlı içecekler ve meyve sularının tüketimi felç riskini artırabilir. Journal of Stroke'ta yayınlanan bir araştırmaya göre, günde iki veya daha fazla gazlı içecek tüketen kişilerde felç riski %22 oranında artmaktadır.

KADINLARDA YÜKSEK DUYARLILIK

KADINLARDA YÜKSEK DUYARLILIK

Genellikle sağlıklı alternatifler olarak algılanan meyve suyu içeceklerinin de önemli bir risk oluşturduğu bulundu. Düzenli olarak günde iki porsiyon meyve suyu tüketenler beyin kanaması nedeniyle felç geçirme risklerini üç katına çıkarıyor. Özellikle kadınlar, meyve suyu tüketimiyle bağlantılı olarak bu tür felçlere karşı daha yüksek bir duyarlılık gösterdi.

Araştırmanın baş araştırmacısı Profesör Andrew Smyth, meyve sularının kalitesini vurgulayarak, ilave şeker ve koruyucu maddeler içeren konsantrelerden yapılan ürünlerin, taze meyvelerle ilişkilendirilen sağlık yararlarını ortadan kaldırabileceğini belirtiyor.

KAHVE

KAHVE

Çalışmada ayrıca kahve ve çay tüketiminin felç riski üzerindeki etkileri de araştırıldı. Günde dört fincandan fazla kahve içmenin felç riskini %37 oranında artırdığı bulundu. Ancak daha düşük alımlar felç riskiyle önemli bir ilişki göstermedi.

ÇAY TÜKETMEK RİSKİ AZALTIYOR

ÇAY TÜKETMEK RİSKİ AZALTIYOR

Düzenli siyah çay tüketimi (günde 3-4 fincan) özellikle iskemik felçler olmak üzere felç riskini %29 oranında düşürürken, yeşil çay %27 oranında risk azalması gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
felç Çay kahve Meyve suyu hastalık gazlı içecek risk sağlık
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