Bu belirtiler varsa durumlar kötüleşmeden önleminizi alın! C vitamini eksikliği belirtileri

C vitamini vücut için çok gerekli vitaminler arasında bulunur. Bu vitamin insan vücudunun, kan damarları, kıkırdakları, kasları ve kemiklerde bulunan kollajen proteini oluşturmak için ihtiyaç duyduğu bir vitamin türüdür. Vücutta oluşan kanser, kalp hastalığı ve artrit gibi sağlık sorunlarının gelişmesine katkıda bulunacağı için normal diyetle düzenli ve yeterli C vitamini alınması bu durumların önlenmesine yardımcı olur. C vitamini eksikliğinde görülen birçok problem vardır. İşte C vitamini eksikliği sorunları...