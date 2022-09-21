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Bu belirtiler varsa durumlar kötüleşmeden önleminizi alın! C vitamini eksikliği belirtileri

21.09.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vitaminler sağlığımız için oldukça büyük öneme sahiptirler. Eksikliğinde çeşitli rahatsızlıklara yol açarak hastalıklara neden olmaktadırlar. En önemli vitaminler arasında bulunan C vitamininin eksikliği de büyük sorunlara yol açmaktadır. C vitamini eksikliğini gösterdiği belirtilere göre anlayarak önlemenizi alabilirsiniz.

C vitamini vücut için çok gerekli vitaminler arasında bulunur. Bu vitamin insan vücudunun, kan damarları, kıkırdakları, kasları ve kemiklerde bulunan kollajen proteini oluşturmak için ihtiyaç duyduğu bir vitamin türüdür. Vücutta oluşan kanser, kalp hastalığı ve artrit gibi sağlık sorunlarının gelişmesine katkıda bulunacağı için normal diyetle düzenli ve yeterli C vitamini alınması bu durumların önlenmesine yardımcı olur. C vitamini eksikliğinde görülen birçok problem vardır. İşte C vitamini eksikliği sorunları...

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

SEBEPSİZ YORGUNLUK

SEBEPSİZ YORGUNLUK
C vitamini hem bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidan özellikler gösterdiğinden hem de vücuda bolca enerji verdiğinden zinde ve enerjik olmak isteyenlerin mutlaka bolca alması gereken vitaminlerden biri aslında. Hal böyle olunca, vücutta yeteri kadar bulunmaması ve ihtiyacı karşılamaması durumunda da yorgunluk baş gösteriyor. Sebebini bilmediğiniz ve aslında yorulmadığınız bir günde kendinizi çok yorgun, halsiz ve güçsüz hissediyorsanız C vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

VÜCUT AĞRILARI

VÜCUT AĞRILARI
C vitamini, kas ve kemik sağlığı açısından da mutlaka tüketmemiz gereken vitaminlerin başında geliyor. Doğal olarak eksikliği söz konusu olduğunda önce kas ve eklemler, ardından da kemikler ağrımaya başlayabiliyor. Eğer böyle bir durumdan muzdaripseniz doktorunuzun yolunu tutup gerekli ölçümleri vakit kaybetmeden yaptırabilirsiniz.

SIK GRİP OLMAK

SIK GRİP OLMAK
C vitaminin bağışıklık sistemini güçlendirmedeki etkisini artık bilmeyen kalmadı sanıyoruz. Çocukken grip ve nezle gibi hastalıklar söz konusu olduğunda annemizin elinde portakallar, mandalinalar, limonlu çaylarla peşimizde dolaşması boşa değildi anlayacağınız. Tüm bunlar göz önüne alındığında, C vitamini eksikliği söz konusu olduğunda vücudumuzun bize bunu gösterdiği en belirgin yerlerden biri soğuk algınlığına çok daha kolay yakalanmaya başlamamız oluyor.

CİLTTE GÖRÜLEN KURULUKLAR

CİLTTE GÖRÜLEN KURULUKLAR
C vitamini, ciltte kolajen üretilmesini, bu sayede de cildin canlanmasını, parlamasını ve hücrelerin yenilenmesini sağlayan bir vitamin. Vücudumuzda yeterince bulunmadığında da cildin kurumaya başlamasına, bu vitamin eksikliğinin uzun süre devam etmesi durumundaysa cildin pul pul dökülecek kıvama gelmesine neden oluyor.

DİŞ ETİ PROBLEMLERİ

DİŞ ETİ PROBLEMLERİ
C vitamini, hem kolojen üretimine katkıda bulunması, hem antioksidan özellikleri hem de hücreler arasında bağ kurulmasına destek olması nedeniyle, diş ve diş eti sağlığı için oldukça önemli bir vitamin. Eksikliği durumunda da bu sorun kendini önce diş etlerinde şişkinlik ya da renksizlik olarak gösteriyor, daha ciddi miktarda bir eksiklik söz konusuysa diş eti kanamaları, dişlerde yaşanabilecek problemler kaçınılmaz oluyor.
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